Manuel Adorni: “No nos importa el valor del dólar ni nos ocupa el riesgo país” El vocero aseguró que la “obsesión” del Gobierno es que cada vez haya menos pesos en la economía y no la cotización de la divisa norteamericana o la caída de los bonos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este martes que al Gobierno no le “importa” el valor del dólar y que tampoco lo preocupa el avance del riesgo país registrado en los últimos dos días.

A la par, aseguró que al Poder Ejecutivo lo sorprendió la baja de las cotizaciones del dólar registrada ayer tras el anuncio del Gobierno nacional realizado el fin de semana porque no hubo ningún tipo de intervención en el mercado.

“Más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”, afirmó.

“La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país. Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”, enfatizó.

Ayer, tras el anuncio de las nuevas medidas económicas hecho por el ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei el sábado, los movimientos del mercado dejaron una tendencia ampliamente bajista para bonos y acciones en sus precios tanto en pesos como en dólares, todo ello con un descenso de proporciones, en un rango de entre 6% a 8%, para las cotizaciones alternativas del dólar.

El dólar libre cerró con baja de 85 pesos o un 5,7%, a $1.415 para la venta, un piso desde el 4 de julio, tras el anuncio de “emisión cero” del Gobierno. También cayeron 8% las paridades bursátiles, con un “contado con liquidación” en los 1.319 pesos en el promedio de acciones. Con un dólar mayorista en 923 pesos, la brecha cambiaria se redujo a 53,3 por ciento.