Milei tomó una decisión que impacta de lleno en San Juan: eliminó retenciones a varios sectores mineros Se espera un impacto positivo para las economías de provincias como San Juan, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz, entre otras

El Gobierno eliminó las retenciones a determinadas exportaciones mineras y espera que la medida redunde en un aumento del valor agregado y la generación de empleo en las provincias productoras, en las que el sector llega a representar más del 80% de sus ventas al exterior.

La reducción a cero de los derechos de exportación de mineras metalíferos, no metalíferos, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas quedó detallada en el anexo del decreto 563/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial y con su implementación el Gobierno espera potenciar la actividad que, a diferencia de otros países de la región con características geográficas y geológicas similares, tiene una participación aún marginal en el total del Producto Bruto Interno (PBI).

Asimismo, esta eliminación de retenciones se inscribe en la política oficial de reducción de la carga impositiva en general y, en particular, de los considerados tributos “distorsivos” que, además, reducen la base de imposición de los impuestos coparticipables y, por ende, la transferencia de recursos fiscales a las provincias.

La medida se da a conocer días después de la reducción de las alícuotas en los derechos de exportación de carnes vacuna y aviar y granos como soja y derivados, girasol, maíz y sorgo, ante el inicio de la campaña previa a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que el oficialismo de La Libertad Avanza espera ampliar su base legislativa en provincias mineras como San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y Salta.