Nieve en la cuenca del río San Juan: el mejor arranque en 9 años, pero son muy cautos para lo que resta del invierno A la fecha, ya hubo tres nevadas en la cordillera sanjuanina.

Un temporal de nieve grande y otros dos más chicos. Así fue el inicio de temporada en la cordillera sanjuanina. No es habitual que precipite tan temprano y ello alimentó las expectativas sobre si este invierno será “nevador” y romperá con la sequía, teniendo en cuenta que San Juan tiene ríos de regímenes nivales, es decir se alimenta de ese recurso.

Diario de Cuyo accedió a un informe de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia que le pone letra chica a este buen inicio y, principalmente, expone cuál puede ser el escenario para el resto de los meses, lo que sería la temporada fuerte de nevadas.

La expectativa de los expertos está puesta en dos de las siete estaciones que hay en el cordón montañoso sanjuanino para relevar caída de nieve. Se trata de Patos Norte y Calderón, ambas sobre la cuenca del río San Juan, el cauce que alimenta al Valle del Tulum y lleva agua a los tres diques (Punta Negra, Los Caracoles y Quebrada de Ullum).

Estaciones meteorológicas

De acuerdo a lo que explicó el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, la estación Calderón es la más representativa. Y allí el nivel de nieve es de 24 cm (llegó a tener 30). Entre 2015 y 2024, es el registro más importante a la fecha.

Nieve acumulada en Estación Calderón

La conclusión que hacen es que en un análisis comparativo con altura de nieve y equivalente agua nieve, se observa en comparación a años anteriores que la cantidad no es actualmente

significativa, pero sí más temprana que en los periodos recientes.

Dicho todo esto, se abre un interrogante: ¿hay que esperar más agua en la temporada estival? Si bien el primer dato técnico estará con el pronóstico hídrico que se informará en octubre -para el periodo octubre 24/septiembre 25-, hay algunas conclusiones en Recursos Hídricos

“De acuerdo a la información disponible por el Servicio Metereológico Nacional (SMN) a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, orientaban sobre el trimestre marzo-abril-mayo 2024 un 75% de probabilidad de que continuaran las condiciones Niño, aunque en los trimestres que siguen las probabilidades de continuidad disminuyen con notable notoriedad en el escenario probabilístico”. reza el informe. ¿Qué significa? “Se viene la ‘seca’, probablemente”, dijo Devia.

Es que “de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una probabilidad del 60 % de que el episodio actual de El Niño persista hasta mayo, y un 80 % de que se

instauren condiciones neutras —lo que quiere decir que no son características de un episodio de El Niño ni de La Niña— de abril a junio”. Esas condiciones hacen pensar que no nevará tanto.

En rigor y de acuerdo al análisis de los técnicos, “con la información recabada y analizada nos permite decir que si bien se han producido nevadas tempranas, por influencia entre otras variables como las condiciones del Niño en el nuevo ciclo, las mismas no tienen gran relevancia, debido a que no solo debe considerarse la superficie cubierta, si no además el punto donde se producen las precipitaciones, la altura de nieve y finalmente su EAN (equivalente agua nieve). No debemos dejar de lado que la tendencia en el aporte de agua es claramente descendente de acuerdo a la información de la cual se dispone, en la serie desde 1909, hasta la actualidad”.