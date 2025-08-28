Nuevas variedades y certificación para la pasa de uva sanjuanina: el proyecto que impulsa la provincia Productores, viveristas y autoridades de la cartera productiva acordaron avanzar en la renovación del parque varietal y en un proceso de certificación que permita agregar valor y potenciar la competitividad internacional del producto.

El sector pasero de San Juan dio un paso clave para proyectar su crecimiento en los próximos años. Productores, viveristas y representantes de los gobiernos provincial y nacional se reunieron para debatir dos ejes estratégicos: la incorporación de nuevas variedades de vid y el inicio del proceso de certificación de origen para la pasa de uva, una herramienta que apunta a fortalecer la identidad del producto y mejorar su posicionamiento en los mercados internacionales.

El encuentro, que reunió a la mesa de productores de pasas y viveristas, permitió poner en común la necesidad de diversificar el parque varietal. Si bien la actividad atraviesa un buen momento, con producciones destacadas y expectativas de exportación alentadoras, los representantes del sector coincidieron en que el desarrollo se ve limitado por el uso de variedades tradicionales que llevan años sin mayores innovaciones.

Para revertir esta situación, se resolvió avanzar con la importación de nuevas variedades de vid. El plan contempla que el INSEMI funcione como espacio experimental, donde se instalarán plantas libres de virus, con el fin de evaluar su adaptación a las condiciones locales y su potencial productivo. El objetivo es contar, a futuro, con alternativas que otorguen mayor competitividad a la actividad.

Durante la jornada también se presentó, ante Cristina Costa —directora de Alimentos de la Secretaría de Agricultura de la Nación—, la propuesta de iniciar un proceso de certificación de origen de la pasa de uva. La iniciativa busca obtener un sello de calidad, ya sea mediante una Denominación de Origen (DO) o una Indicación Geográfica (IG), que identifique al producto sanjuanino en el mercado internacional.

Desde el Gobierno nacional se destacó la relevancia de este tipo de certificaciones, que no solo garantizan el origen, sino que además aportan un valor diferencial para competir en las góndolas del mundo. Como primer paso, se definió la creación de una comisión de trabajo encargada de elaborar el protocolo y avanzar hacia la obtención de la distinción.

De esta manera, la pasa de uva sanjuanina comienza a transitar un proceso que combina innovación varietal y reconocimiento de identidad territorial, dos factores clave para consolidar el futuro del sector.