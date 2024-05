Optimismo y expectativa en los gobernadores que oficializaron la Mesa del Cobre en San Juan: qué dijo cada uno El gobernador Orrego fue el anfitrión y expresó que "la transición energética es ahora, se vienen tiempos que nos deben encontrar juntos".

Durante la segunda jornada de la “Exposición Internacional: San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, se oficializó la Mesa del Cobre, un hito para el sector minero del país. De este modo se presentó oficialmente este espacio de trabajo conjunto entre las provincias de San Juan, Salta, Catamarca y la recientemente incorporada Mendoza, una iniciativa presentada por el gobernador Marcelo Orrego, durante su última misión de negocios en Europa.

De este modo, se realizó la firma del acuerdo entre las mencionadas provincias. Estuvieron presentes los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Catamarca, Raúl Jalil; Jujuy, Carlos Sair; Salta, Gustavo Saenz. Acompaño el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También estuvo el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, cómo observador del convenio de política minera nacional.

Tras la firma del convenio, el gobernador Marcelo Orrego dijo que “la minería es una política de Estado. Vengo a ratificar y suscribir cada una de las palabras de quienes me han precedido en la palabra. El 83% de la provincia son montañas, un 14% es desierto y solo un 3% es cultivable. Evidentemente, la migración para nosotros claramente está relacionada con nuestra economía y con nuestra matriz productiva. También está vinculada con el turismo, con las economías regionales y, por qué no, con el tema de las energías renovables. Que hoy, evidentemente, están en un proceso en el que el mundo las necesita cada vez más”.

Agregó: “Empezamos a soñar con algunos gobernadores con tener la Mesa del Cobre. Ya estaba conformada la Mesa del Litio. La verdad es que las provincias del norte dieron esos primeros pasos y esos primeros pasos fueron firmes. Luego decidimos avanzar sobre la Mesa del Cobre. Y la verdad, para mí es un hecho político extraordinario”.

Por su lado Jalil dijo: “Hay que trabajar en el desarrollo de proveedores y de todos los sectores. La minería es cada vez una familia más grande. Es bueno que definamos y definamos lo que se está discutiendo en la Nación “.

A continuación el gobernador Sair declaró que “feliz de participar de este momento histórico que es la Mesa del Cobre. Es importante sobre todo si pensamos que Argentina tiene que ser líder mundial en materia de cobre”.

Posteriormente el gobernador Cornejo dijo: “para Mendoza esta Mesa es un gran avance. Queremos remediar el atraso que tenemos con la ayuda de las provincias que ya están en el camino. Se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza. La transición energética nos da esa oportunidad y necesitamos sacar estos minerales rápido”.

Por su lado el gobernador Sáenz aseguró que “somos unos privilegiados por todo lo que tenemos. Con el litio hemos demostrado que tuvimos que anteponer a las cuestiones políticas. Ahora viendo esta mesa tan plural, entendemos que podemos trabajar de manera conjunta de manera responsable. Nos pongamos a trabajar. Porque es ahora que el país lo necesita y el mundo lo demanda”.

El gobernador de Córdoba, que acompañó la formación de la Mesa del Cobre aseguró que ” cuando la lunaria crece, crecen otros sectores como el de proveedores. Es importante para nosotros estar aquí. Este es un día histórico para los que firmaron. Porque esto es bueno para Argentina porque necesitamos todos de la minería. Y sin esto no hay desarrollo. Venimos a acompañar a los sectores complementarios, pensando en el desarrollo del país”.

Luego, Lucero dijo “quiero resaltar que está Mesa es un acontecimiento histórico. Nuestra de visión estrategica porque el mundo está viviendo en un paradigma de cooperación. Hay que apostar a un interés general. Es la forma de lograr lo que nos hace falta”.

Más datos

Hay que destacar que el sector tiene el potencial de movilizar inversiones por más de US$20.000 millones y generar exportaciones adicionales de US$9.000 millones anuales si se logran activar seis de los ocho megaproyectos en marcha. Se trata de emprendimientos de clase mundial que prevén una fuerte creación de más de 100.000 mil empleos entre directos e indirectos para los próximos años.

Por otro lado, hay que destacar que entre los participantes de la Feria hay presencia de representantes de siete de los ocho megaproyectos de cobre en el país y más de 15 países vinculados a la actividad y que están conectando a empresarios locales y al arco político con inversores y delegaciones del exterior interesadas en la minería argentina.

Es importante destacar que San Juan lidera las inversiones de exploración en Argentina y posee 5 de los 8 proyectos más avanzados que tiene el país. La provincia, de esta manera tiene la posibilidad de captar gran parte de ese crecimiento localmente, transformándose así en líder regional en la producción de cobre necesario para avanzar en la electro movilidad y transición energética.

Constitución de la Mesa del Cobre

La carta que firmaron los gobernadores dice:

*”Los gobernadores nucleados en la mesa del cobre manifestamos la voluntad de trabajar de manera mancomunada para la armonización de condiciones que propicien e impulsen el desarrollo de la minería de cobre en nuestras provincias. El contexto internacional de precios favorables y proyección de aumento de demanda del mineral, y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que nuestro pais de constituya como un productor mundial de Cobre.

Los gobiernos provinciales venimos haciendo los esfuerzos politicos necesarios con marcos regulatorios y fiscales para garantizar el desarrollo de la actividad. Con los proyectos de cobre en estadios avanzados radicados en nuestro pais, nos impela a coordinar estrategias para su pronta construcción. Con las garantías ambientales adecuadas, una mirada de desarrollo social inclusivo, con respeto a las comunidades, integración de proveedores nacionales y la mirada puesta en maximizar la creacion de empleo local en nuestras provincias; seguiremos trabajando en brindar las condiciones adecuadas para la inversion en estos proyectos. Sumado a esto hoy se debate en el congreso las garantías fiscales adicionales a la ley de Inversiones mineras que siempre solicitaron. Por ello estamos convencidos de que el momento para que se concreten estas inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora. Manifestamos fervientemente la defensa y soberanía de nuestros recursos naturales, y desterramos las ideas de solo reflejar en títulos y acciones públicas inversiones y valores que no llegan en beneficios a nuestro pueblo. No podemos seguir esperando que proyectos, algunos con mas de 50 años, queden bajo tierra. Nuestras provincias necesitan avanzar en la construcción de estos proyectos de manera inmediata porque eso significa empleo, desarrollo, divisas y crecimiento.

El momento es ahora, esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción. El sector minero es estratégico para el desarrollo de nuestras provincias y el bienestar de nuestros pueblos, no se puede seguir esperando”.*