Para convocar a nuevos inversores, impulsan más parques industriales Hay solo 4 parques funcionando y no descartan la construcción de iniciativas privadas.

San Juan tiene poco desarrollo de parques industriales. Mientras en el país hay más de 650, en la provincia hay 4 en funcionamiento y algunos proyectados pero que no han avanzado. Ante el futuro crecimiento minero y el potencial industrial que eso acarrea, estos espacios son clave. Es que permiten que se instalen empresas en lugares estratégicos y de forma ordenada y eficiente. Ante esto, el Gobierno de San Juan decidió recibir y esponsorear un evento en el que discutirán las ventajas de estas instalaciones, que además convocarán a proveedores que, por ejemplo, pueden ayudar al sector privado a hacer sus propios parques.

El 2° Encuentro Federal de la Región Cuyo de APIA (Asociación de Parques Industriales Argentinos) será el próximo 25 de abril. Allí, durante una jornada, disertarán referentes de distintos parques de todo el país, tanto de gestión pública como privada. El Gobierno de San Juan coorganizó el evento, que tendrá participación de especialistas, para sumar más voces interesadas. Será en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico.

Esperan que participen industriales, municipios y empresarios sanjuaninos para que se capaciten en el tema, pero también inversores externos. A partir del encuentro esperan que se siembren oportunidades para desarrollos de parques industriales, preparados para un salto productivo en la provincia.

Alejandro Martín, secretario de Industria y Comercio, contó que durante el evento esperan que haya contacto de distintos sectores porque el objetivo es que surjan proyectos. Hoy calculan que podría haber demanda de espacios en parques industriales de parte de 50 empresas en el futuro cercano. Estas podrían ser tanto de otras provincias o países que se instalan para proveer bienes o servicios a la minería o incluso firmas locales que necesitan dar mayor escala a sus instalaciones.

La ventaja de que estén en parques, explicó Mauricio Monserrat, director de Regímenes Promocionales y Parques Industriales, es que al desarrollarse estas zonas se evitan problemas futuros con urbanizaciones cercanas. Además, los parques permiten a las empresas estar cerca de rutas que facilitan la logística, contar con energía, servicios como agua potable o conexión a internet. Incluso, una de las zonas más interesantes que hay en la provincia para desarrollos de este tipo es Albardón, donde hay una estación de carga ferroviaria cercana que conecta más fácil la logística.

La clave para el desarrollo de un parque es que tenga acceso a servicios.

La situación actual, en cambio, no permite que las empresas tengan muchas oportunidades para obtener esos beneficios. De los cuatro parques industriales habilitados que hay, dos son de gestión provincial: el Parque Industrial de Chimbas y el Parque Industrial TEcnológico Ambiental Regional (PITAR), dentro de Anchipurac. El primero se encuentra ya con todo el espacio completo y debido a que la urbanización creción en los alrededores, no se puede ampliar, explicó Monserrat. En el caso del segundo, fue creado para empresas de economía circular y solo hay 4 en el interior. El problema de este, explicó el funcionario, es que la legislación bajo la que fue creada es muy restrictiva y no se pueden sumar otro tipo de industrias, a pesar de que hay demanda.

Además de los provinciales, hay dos parques municipales: el de Albardón, que también está completo y planifica ahora una segunda etapa, y el de Pocito. También existen proyectos como el de 9 de Julio, Iglesia, Angaco y el de San Martín, que recientemente se habría quedado sin terreno porque este fue destinado a viviendas. En estos últimos casos, la inversión necesaria es alta y todavía no hay grandes desarrollos asociados. La provincia no tiene planificado hacer un nuevo parque en lo inmediato, ya que se encuentra mejorando la infraestrucutra de los existentes.

Si bien estos pueden implicar una mayor oferta en el corto plazo, el número en San Juan es bajo en comparación con el resto del país. Martín contó que en Córdoba, donde hubo grandes avances en la temática en las últimas décadas, hay 72 parques inscriptos. De estos solo 22 dependen del Estado y los 50 restantes son privados, donde una o más empresas ofrecen el servicio. Parte de los invitados al evento son justamente desarrolladores privados de parques. Según explicó el funcionario, están abiertos a que en la provincia haya inversiones de gestión privada.

> La agenda del evento

El 2° Encuentro Federal de la Región Cuyo de APIA tocará varias temáticas, tanto vinculadas a las ventajas de parques industriales como aquellas que son importantes para el sector industrial. Así, el primer bloque se titulará “Cuidemos el Planeta. Es el único que tenemos” y girará en torno a las prácticas sustentables. El disertante invitado es Daniel Mercado, coordinador del área ambiental de APIA. Tras esto seguirá un bloque sobre logística y minería, donde una referente de relaciones internacionales, Teresa Cristaldo, trabajará el tema. También está convocada una empresa española de Tratamiento de aguas, que se sumará vía streaming.

Tras un almuerzo, en el que también armaron espacios de networking en el que esperan que haya contactos entre inversionistas e industriales, continuarán con un bloque de nuevas tecnologías e innovación, donde hablará el referente de APIA en Italia. En este segmento también sumarán datos y experiencias sobre robótica,inteligencia artificial y drones. El cuarto bloque estará destinado a financiamiento y estrategias para la colaboración empresarial. El presidente de APIA mostrará a los participantes cuáles son los fondos disponibles, tanto dentro de la institución, que tiene sus programas propios para el desarrollo, como a través del Mercado de Capitales. El cierre se centrará en las startups, donde mostrarán una serie de proyectos seleccionados.