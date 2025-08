La imagen de la minería en San Juan logró su mejor valoración desde septiembre de 2024 Poliarquía hizo un relevamiento sobre las opiniones y expectativas respecto al sector minero.

Poliarquía Consultores hizo una serie de encuestas con 238 casos en San Juan para conocer la mirada sobre la minería que hay en la provincia. Los últimos resultados son de finales de julio de este año, pero contaban con datos anteriores. Gracias a esto lograron determinar que en la actualidad la minería tiene la mejor imagen en casi el último año, con un 56% que la calificó como buena o muy buena. También determinaron que hay un amplio apoyo al desarrollo de la industria en general y de la producción de cobre en particular. Entre las consultas también incluyeron un apartado para saber en qué quieren que se inviertan los fondos que salgan de la producción de cobre si esta empieza a crecer y fue el sector sanitario el que se llevó la mayor intención.

Se trata de un estudio en detalle, sobre el que realizaron un documento de 30 páginas. Con respecto a qué sectores le gustaría que inviertan las futuras ganancias que de la producción de cobre a las arcas provinciales, la prioridad para el 47% de los encuestados fue mejorar el servicio de salud. En segundo lugar quedó educación, que recibió el 28% de los votos y tercero la mejora de rutas y vialidad en general, que consiguió el 11%. El resto de las opciones fueron solución al problema del agua (5%), instalaciones para práctica de deporte (2%), otros (6%) y no sabe o no contesta (1%).

Estos resultados se dan cuando la imagen de la minería en San Juan se encuentra en su punto más alto desde septiembre de 2024. Según la encuesta, el 40% dijo que tiene buena imagen, el 16% que es muy buena, el 31% la calificó como regular y un 6% dijo que mala o muy mala. Al ver los distintos resultados a lo largo de los meses, el grupo que más cambió es el que dijo tener muy buena imagen, que era un 27% hace un año. La calificación más positiva en cambio se redujo del 21 al 16%, mientras que también cayó la imagen negativa, que sumaba un 19% en marzo. Ante la pregunta concreta de si el encuestado está a favor o en contra de la minería, el 69% votó por la primera opción y un 20% por que no se desarrolle la industria. Además, un 68% de los encuestados dijo estar a favor de la explotación de cobre, mientras un 16% dijo que no y un 17% contestó que no sabe o no contesta.

La consultora les preguntó a los participantes sanjuaninos si consideraban que la minería es una actividad generadora de empleo. Si bien la mayoría respondió que sí, un 75% del total, se ve una tendencia negativa en este apartado. En septiembre del 2024 el 87% creía que sí y en marzo de este año el 76% también lo veía de esta manera. Algo similar sucedió cuando preguntaron si creían que la minería contribuye al crecimiento económico. El año pasado un 78% dijo que sí y un 16% que no, al ser consultados nuevamente en junio, un 71% respondió de forma positiva y un 22% de manera negativa.

En cuanto a la mirada sobre el impacto en el medioambiente, en la última consulta fueron la misma cantidad quienes hicieron un análisis positivo que los que lo vieron de forma negativa. El 23% dijo que se gestiona bien, un 10% que muy bien, mientras un 23% dijo que mal y el 10% que muy mal. En el medio, además de los indecisos con un 10%, hubo un 24% de votantes que consideró que es una gestión regular. Según la consultora “este será uno de los temas donde la polarización social tenderá a profundizarse en los próximos años”.

Sobre el uso del agua, el 58% de los encuestados dijo que la industria minera no usa nada de agua, el 27% que usa poco, el 9% que usa mucha. También vinculado al aspecto ambiental, Poliarquía preguntó a los entrevistados cómo evalúa el control del gobierno provincial a las mineras. El 29% lo calificó como regular, un 19% bien, un 11% muy bien, el 14% como mala y el 10% como muy mala. Hubo un gran porcentaje de personas que eligieron no contestar: el 16% de los encuestados. Ante la pregunta de cuáles son las causas por las que existe resistencia a la minería, la gran mayoría señaló las cuestiones ambientales, con un 37% de los votos.

Beneficios

88 por ciento de los encuestados dijo que se debe priorizar a San Juan sobre el país a la hora de que se distribuyan las ganancias que genere la minería del cobre. Hubo un 8% restante que dijo que debe beneficiar tanto a la provincia como al país.

65 por ciento de los encuestados dijo que sí sabe que existen proyectos de cobre en la provincia en junio de este año. En cambio, en febrero de 2024, solo el 57% estaba al tanto, a pesar de que San Juan tiene 5 de los 8 proyectos más importantes del país.

68 por ciento de los consultados dijo que Marcelo Orrego debe promover y liderar el desarrollo de la industria minera del cobre junto a otros gobernadores. Además, el 74% consideró que apoya al sector, una percepción que fue creciendo desde que asumió.

Balance positivo a nivel nacional, con Orrego aprobado, pero Milei no

Poliarquía también consultó sobre la percepción de los sanjuaninos sobre la situación nacional, la gestión del Presidente Javier Milei, el gobernador Marcelo Orrego y cómo ven sus propias situaciones económicas y de empleo. En este marco, la mayoría de sanjuaninos ven la situación nacional de forma positiva, con un 39% de los votos, y solo dos puntos abajo se ubicaron quienes tienen una visión negativa. La opinión empezó a mejorar a partir de octubre de 2022, primero lentamente y entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 hubo un repunte grande. Las opiniones positivas se mantienen desde marzo de este año, pero al bajar las opiniones negativas se convirtieron en mayoría.

Si bien el balance es positivo, el 47% desaprueba el gobierno nacional y un 45% lo aprueba. Quienes dieron un mal veredicto fueron creciendo desde febrero del año pasado, cuando sumaban un 40%. En cuanto a la gestión provincial, los números se mantuvieron relativamente estables. La aprobación empezó en un 61% a principios del 2024, tuvieron el peor momento en marzo de este año y en la actualidad subieron a un 60% de aprobación, frente a un 33% que tuvo un balance negativo.

En cuanto a la evaluación de la situación general de la provincia, hubo una caída en las opiniones positivas y crecieron las negativas entre febrero de 2023 y febrero de 2024. En los últimos meses la tendencia cambió y empezaron a crecer las buenas opiniones, pasaron del 36% al 48% y las negativas bajaron del 36% al 12%.

A futuro se ve una mirada optimista: para el próximo año un 26% cree que la situación va a ser mejor, el 26% igual y el 21% peor. Se nota un cambio en la forma en la que percibían el futuro en comparación con meses anteriores, ya que quienes creían que el contexto iba a desmejorar era el 31% en febrero de 2024, el 24% en septiembre del mismo año y el 35% en marzo de 2025. El momento más pesimista fue justamente a finales del primer trimestre de este año, cuando fueron más las personas que pensaron que en el futuro la situación iba a ser peor que la actual. Luego la tendencia cambió.

En cuanto a la evaluación actual sobre la economía, hubo una tendencia a opiniones más positivas. La encuesta consultó primero en febrero de 2024 y en ese punto un 29% opinó que la situación era buena, un 7% que era muy buena, un 36% la definió como regular y un 26% como mala o muy mala. En junio de 2025 los resultados que dieron los sanjuaninos fueron que el 41% piensa que la economía es buena, un 11% dice que muy buena, un 33% regular y un 13% mala o muy mala. En junio también fueron más las personas que dijeron que su situación personal era buena, con un 40% de balance positivo y un 28% negativo.

Donde hubo más pesimismo fue en la situación de empleo. El 32% hizo un análisis negativo y el 25% positivo. Esto puede tener que ver con que hay un 43% de los consultados está bastante preocupado o muy preocupado porque podría perder su empleo. Solo hay un total de 30% que está poco o nada preocupado.