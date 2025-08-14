Arrancó la paritaria vitivinícola: FOEVA pide 2% mensual y $20.000 no remunerativos por 6 meses

Este miércoles 13 de agosto se realizó en Mendoza la primera reunión de la negociación paritaria 2025 entre la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) y las cámaras empresarias del sector bodeguero y de viña.

En el encuentro, FOEVA presentó su pedido: un aumento del 2% mensual y una suma no remunerativa de $20.000 durante los próximos seis meses. Según explicó el secretario de prensa del gremio, Daniel Romero, el reclamo busca “acompañar la inflación real y el costo de la canasta básica, que están muy por encima de los límites que impone el Gobierno nacional”.

“Las cámaras vitivinícolas toman la palabra del Gobierno de que la inflación es baja, pero eso no se condice con la realidad diaria de los trabajadores. Así es imposible negociar un aumento”, advirtió Romero.

“El año pasado estuvimos seis meses sin aumento porque las cámaras se ampararon en un índice oficial del 2% para frenar cualquier ajuste”, agregó.

La negociación se complica por la multiplicidad de actores: el sector bodeguero está representado por 10 cámaras y el de viña por 9, lo que genera dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados.

En esta primera audiencia, el sector empresario calificó el pedido como “razonable” pero solicitó tiempo para consultarlo con sus representados. La próxima reunión se fijó para el 28 de agosto a las 10:30.

FOEVA está disponible para analizar el impacto que tendrá el resultado de esta negociación en los salarios, la competitividad del sector y la cadena de valor vitivinícola.