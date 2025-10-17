Periodistas especializados extranjeros visitaron la Bodega Don Bosco de la UCCuyo, en Mendoza

En el año en que la Facultad Don Bosco de Enología e Industria Frutihortícola, ubicada en Rodeo del Medio, Mendoza cumple sus 60 años de vida institucional, el 15 de octubre, sus autoridades recibieron una visita especial de periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales que asisten a la Vinexpo Explorer.

El encuentro tuvo como objetivo capacitar a los comunicadores y acercarlos a la historia del vino mendocino, con la recorrida a una de las instituciones formadoras más emblemáticas del país. La Facultad Don Bosco, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo fue inaugurada en 1965, con la presencia del entonces presidente de la Nación, Arturo Illia y la primera en Latinoamérica en otorgar el título de Licenciado en Enología e Industria Frutihortícola. Actualmente, dicta las carreras de Sommelier, Bromatología, Licenciatura en Enología, Licenciatura en Enología e Industrias Frutihortícolas y Licenciatura en Tecnología de Alimentos en consonancia con las directrices académicas de la UCCuyo.

Recorrido por sus instalaciones

Durante el recorrido, los periodistas recorrieron las instalaciones, dialogaron con alumnos y docentes y degustaron productos elaborados por los estudiantes en la cava de la facultad, abierta en 1880 y reconocida como la más antigua del país. La experiencia combinó formación, tradición e innovación y permitió a los visitantes conocer de primera mano el sistema educativo que ha sido clave en el desarrollo enológico de la provincia de Mendoza y de Argentina.

La Facultad Don Bosco formó y continúa formando profesionales altamente capacitados que se desempeñan en cargos técnicos y directivos en bodegas y establecimientos frutihortícolas, tanto en Argentina como en el extranjero. Su modelo educativo se basa en una sólida formación teórica complementada con una intensa actividad práctica. La institución cuenta con infraestructura propia de gran nivel: una bodega operativa, laboratorios de última generación, viñedos, olivares, almazara, fábrica de conservas y una sala de análisis sensorial de alimentos y bebidas. Allí, los estudiantes elaboran aceites, vinos, espumantes, destilados, cervezas y conservas, llevando adelante todos los procesos productivos, desde la materia prima hasta el producto final, incluyendo etapas de marketing y comercialización. Muchos de estos productos han sido reconocidos y premiados en concursos nacionales e internacionales por su calidad. Además, la Facultad cuenta con el Centro de Investigación, Desarrollo, Extensión y Servicios “Padre Francisco Oreglia”, que permite a docentes y estudiantes desarrollar proyectos aplicados al sector enológico, frutihortícola y alimentario, fortaleciendo el vínculo con la industria, la comunidad y el sistema científico-tecnológico.

Una parte de historia

La visita también incluyó un recorrido por la histórica Bodega Don Bosco, uno de los íconos de la vitivinicultura argentina, estrechamente ligada al trabajo de los salesianos desde fines del siglo XIX. En 1875, los primeros salesianos llegaron al distrito de Rodeo del Medio, en el departamento de Maipú, con el objetivo de evangelizar, educar y promover el desarrollo social de los inmigrantes. En 1898, doña Lucía Barrionuevo de Bombal donó a la congregación una finca con viñedos y una bodega en funcionamiento, lo que permitió crear una escuela agrícola orientada a la enseñanza de tareas rurales a los jóvenes de la región.

Las instalaciones de la bodega reflejan la evolución tecnológica y arquitectónica de la industria vitivinícola a lo largo del tiempo. Aún se conserva su cava subterránea original de 1880, donde se almacenan partidas de vinos históricos, así como las piletas de cemento que forman parte del cuerpo principal de la tradicional bodega mendocina. En 1968, se sumó un nuevo capítulo con la inauguración de la torre vinaria, una estructura de 35 metros de altura única en Latinoamérica, basada en el sistema Sernagiotto, que permite elaborar vinos aprovechando la fuerza de gravedad. Esta torre cuenta con seis pisos, cada uno con 16 piletas y una capacidad total de 2.500.000 litros.