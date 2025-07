Por ahora con baja reserva, el turismo se prepara para el receso invernal Los operadores de departamentos alejados organizan actividades y acuerdan métodos de trabajo.

La tendencia de turismo sin reservas en las temporadas altas cambió la forma de trabajo del sector turístico. Desde enero de 2024 se repite el mismo escenario: baja precontratación en las semanas anteriores y más movimiento a último momento con visitantes que llegan a buscar dónde quedarse y qué hacer. Frente a esto, los números para el receso invernal no desalentaron la preparación de prestadores y oferta turística. Es que la ocupación prevista está entre el 30% y 36% en departamentos alejados hasta el momento, pero aun así hay actividades tanto desde el sector privado como público a la espera de las vacaciones.

DIARIO DE CUYO hizo un relevamiento en los principales departamentos turísticos a días del inicio de vacaciones invernales de San Juan y a más de una semana del arranque en Buenos Aires. El que tiene menos reservas es Iglesia, que tiene hasta el momento solicitadas un 30% de las plazas hoteleras. En Jáchal este número llega al 36%, según confirmaron las autoridades. Los responsables de turismo de Calingasta no contestaron a las consultas de este medio y desde Valle Fértil no divulgaron un dato concreto de reservas, aunque sí aseguraron que todavía es bajo el movimiento.

Este último departamento fue uno de los que confirmaron que están esperando la llegada de turistas sin reservas, ya que esta tendencia no solo se afianzó en la provincia sino en todos los centros turísticos del país y el mundo. Las expectativas son moderadas, ya que entienden que no necesariamente habrá un repunte total porque consideran que la temporada es complicada. A pesar de esto, ya tuvieron reuniones con los prestadores de San Agustín, han sumado nuevas propuestas como un city tour, avistaje de aves y visitas a la única finca que produce vino del departamento, entre otras propuestas, a la espera de visitantes.

En Jáchal e Iglesia, a pesar de las bajas reservas, hay también una propuesta nutrida. Las autoridades iglesianas ya tienen programadas 10 funciones de cine, treking los fines de semanas, ferias de artesanos con shows y concursos y varios circuitos de visita para conocer el patrimonio cultural. En Jáchal, además de las actividades que planifica el municipio, existe una organización entre privados para las semanas de vacaciones invernales. Marcelo Aguirre, de la Cámara de Comercio, contó que tienen previstas más reuniones pero que han acordado los distintos comercios “que siempre haya uno por rubro abierto, desde gastronomía a gomerías”.

En Calingasta, donde todavía no hay números oficiales o privados de ocupación, el referente de la Cámara de Empresarios de Calingasta, Luis González, dijo que el fuerte del departamento está en la oferta de servicios. “Aunque haya reservas de estadía, para los prestadores es cada vez más contratación de último momento, por eso trabajamos con la expectativa de que lleguen turistas”, explicó. Dijo además hay otra cara en el turismo sin pre contrato: si no les gusta siguen hacia otro destino, por lo que sí o sí deben estar a la espera. En el Gran San Juan, en cambio, no creen que se de este crecimiento de último momento. Tamara Boggian, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, dijo que en los departamentos céntricos la reserva no suele cambiar porque lo que mueve los números en otros destinos es sobre todo el turista sanjuanino.

Más de 500 actividades durante julio

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte presentó ayer las actividades preparadas para las vacaciones de invierno en toda la provincia. Se trata de más de 500 actividades, entre ferias, eventos deportivos, recorridos turísticos y visitas a Ischigualasto, entre muchas otras. La agenda estará disponible ingresando a www.sanjuan.tur.ar y web.sanjuan.gob.ar/cultura/, con actualización día a día de las propuestas.

Desde el ministerio presentaron propuestas como Paseando por el Carrascal, en los alrededores de la Casa Natal de Sarmiento, actividades en la Difunta Correa y una alternativa de turismo accesible. En el Parque Ischigualasto habrá recorridas nocturnas con luna llena del 8 al 11 de julio. También sumaron iniciativas deportivas, entre las que destacaron la Copa VISA, con el partido entre Los Pumas e Inglaterra que será el 12 de julio, el 27 de julio se correrá la Maratón Internacional de San Juan y una carrera en la Quebrada de Zonda el 19 de Julio.

En cuanto a los espacios en los que habrá propuestas en el Teatro Sarmiento, el Auditorio Juan Victoria, la Biblioteca Echague y el Franklin Rawson. En el rubro gastronómico incorporaron una edición especial de la Fiesta de la Punta de Espalda en El Ombú, Olivida en la Plaza del Bicentenario y Raíces San Juan en la Estación San Martín, además de la Noche de las Fábricas en el Chalet Cantoni.