Las ventas en el comercio siguen bajas y no ayuda el otoño cálido para arrancar con la nueva temporada En abril el resultado no fue bueno y aseguran que los sanjuaninos solo "compran lo que les hace falta".

Los comerciantes sanjuaninos aseguraron que el otoño cálido que transita la provincia, con temperaturas máximas medias de 25 grados, está demorando el repunte de ventas de indumentaria. Si bien todavía están calculando los resultados de abril, esperan que habrá una baja respecto al mismo mes de 2024. Debido a que todavía no hay demanda de ropa y zapatos de abrigo, creen que esto empujó hacia abajo las estadísticas. Para las cámaras, todavía se perciben efectos de la recesión y creen que eso modificó los hábitos de consumo de esta época.

Abril suele ser un mes de repunte para el comercio, en especial quienes venden indumentaria y zapatos. Es el primero en el que los consumidores no están gastando más por las vacaciones, que generan usualmente una baja en las ventas durante enero y febrero. También pasó el inicio de clases, que para algunos implica que se motoricen las ventas, pero solo aquellos que abarcan este sector. En cambio, las mejoras en ventas son generales porque aplica a todos los segmentos, ya que está empieza la venta de la nueva temporada otoño-invierno. No fue el caso de este último abril, según dos asociaciones sanjuaninas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, dijo que todavía están haciendo un relevamiento entre los socios que integran la cámara. Aun así, adelantó que “va a ser un mes bajo” comparándolo con el año pasado. “Venimos de épocas de gasto muy alto, puede haber un aumento con respecto a marzo, pero porque ese también fue un mes muy bajo en las ventas”, agregó. Los dos fines de semana largo que hubo, Semana Santa y el del día del Trabajador, no impactaron de forma positiva en el sector, aunque podría haberlo hecho en los gastronómicos, agregó. “Sin las ventas de la nueva temporada de indumentaria, la gente ya compró lo que necesitaba para el verano”, explicó y dijo que esto está generando un fuerte impacto en el sector.

Marcelo Quiroga, de la Asociación de Comerciantes Unidos, coincidió en el diagnóstico de Rodríguez de que, sin frío, no hay repunte de ventas. “Se ven algunas compras por goteo, de los que pueden anticiparse, también consultas, pero hasta que no se vaya el calor no va a haber cambio de temporada”, explicó. Según dijo, también están trabajando en las estadísticas y creen que en abril podría haber una mejora respecto a marzo de hasta el 5% de las ventas. Pero relativizó esto porque dijo que la comparación es con un mes muy malo. “Lo que notamos es que algunas de las compras para el inicio de clases quedaron para después, por eso el aumento”. Además, dijo que si se mira en comparación con 2024 pueden haber quedado un 3% abajo en la cantidad de unidades que vendieron.

En cuanto a los precios de la indumentaria y calzado, el cambio rondó el 20% de aumento entre el año pasado y ahora. Quiroga dijo que hubo una suba inesperada luego del anuncio del fin del cepo y sistema de bandas para fijar el precio del dólar. “Algunos proveedores remarcaron un 10%, pero muchos comerciantes habían comprado antes y además después se compensó”, dijo. Para los empresarios, el enfriamiento en las ventas no tiene que ver con el precio de los artículos. En cambio, señalan que la razón tiene que ver con que los compradores están priorizando otros gastos. “Llevan solo lo necesario” fue la conclusión de ambos. Por eso, creen que hasta que no haya un cambio radical en el termómetro, la facturación en los comercios seguirá siendo poca.