Promueven que el descuento en la luz por el calor quede fijo todos los años Todos los diputados de San Juan buscan que el beneficio quede firme y no haya que negociarlo cada año.

En el año 2021 San Juan accedió por ley a los beneficios de Zona Fría, por lo que tiene tarifas especiales para los meses más fríos. Pero en verano, cada temporada las autoridades deben negociar con la Secretaría de Energía de la Nación para que haya valores más baratos del kw/h de energía. Todos los diputados sanjuaninos, tanto del orreguismo como peronistas y el único libertario, armaron juntos un proyecto de ley para que, a partir de 2025, la provincia sea considerada Zona Cálida y tenga este beneficio asegurado. En esta versión, el objetivo es que los todos los usuarios paguen el 50% o un 20% menos en su vivienda única.

El texto de la ley que busca incluir a San Juan como Zona Cálida tiene en cuenta las temperaturas récord de verano. De ser aprobado, el beneficio alcanzará a todos los usuarios residenciales, aunque aquellos que tengan más de una vivienda, sólo lo recibirán en una. Los grupos que tendrían asegurado el ahorro del 50% son beneficiarios de AUH, pensiones, jubilados y pensionados, monotributistas, empleados de casas particulares y veteranos. Solo estarán incluidos aquellos que no superen los cuatro salarios mínimos por vivienda. El resto pagará 20% menos.

Según explicó la diputada oficialista Nancy Picón, habían pedido que también se sume a comercios, pero esto no fue posible. En una entrevista en Radio Sarmiento, la diputada nacional explicó que alcanzar a todos los residenciales es “una novedad respecto a la ley anterior”, en referencia al proyecto que no avanzó hace dos años. El es que el nuevo proyecto fue hecho por los 6 diputados sanjuaninos de tres partidos distintos (Producción y Trabajo, Partido Justicialista y La Libertad Avanza).

Tanto Picón como Walberto Allende, del peronismo, reconocieron la importancia de este trabajo conjunto. Este último, en diálogo con DIARIO DE CUYO, dijo que también ayudará para los siguientes pasos que quedan. Es que el proyecto está recién ingresando al Congreso de la Nación, pero deben también hablar con referentes de otras provincias para poder conseguir los votos. “Desde que yo estoy, nunca habíamos trabajado de todos los partidos, lo que me parece importante también porque es una forma de ayudar a los sanjuaninos”, dijo Allende.

Picón confirmó que el proyecto no se tratará durante las próximas semanas y quedará para la agenda del 2025. Aun así, todavía hay posibilidades de que San Juan tenga una tarifa especial durante los meses de verano. Es que según recordó Allende, hasta ahora las provincias del Norte Grande, que incluye NOA, NEA y Cuyo, habían conseguido valores especiales para los meses más calientes. Esto no tiene las mismas condiciones que la Zona Fría, ya que no está reglamentado por ley, sino que las gestiones provinciales lo negocian cada temporada.

Desde el EPRE local ya habían confirmado que enviaron la solicitud a la Secretaría de Energía de la Nación para esta temporada de diciembre, enero y febrero. Allende confirmó que los diputados se sumaron también al pedido, que está pendiente por lo que no se sabe si habrá tarifas baratas este verano. Según explicó, todavía falta la resolución que debe firmar la nueva secretaria, María Tettamenti. Para eso presentaron informes donde se demuestra que San Juan tiene picos de temperatura iguales o mayores que las provincias del Norte. Estos mismos datos son los que incorporaron al proyecto, que esperan que evite tener que recurrir a la misma discusión todos los años.