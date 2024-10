La lucha contra la lobesia botrana, conocida también como polilla de la vid, empezó con una extensa aplicación de insecticida en la provincia. Hasta el momento el Gobierno provincial entregó el producto a 850 propietarios de fincas, lo que alcanza para cerca de 10.000 hectáreas. A esto sumaron pulverizaciones aéreas, primero con aviones y desde ayer con drones. En total utilizaron casi 1.000 millones de pesos, que había girado el Gobierno nacional en 2023 pero no habían sido usados, para las zonas que cubrieron. Hasta ese año Nación se hacía cargo de aportar los fondos a través del Senasa para poder completar esta tarea, a fin de combatir la plaga. Este año, en cambio, desde la gestión Milei anunciaron que no iban a enviar el dinero, aunque sí pensaban reforzar controles sobre los viñedos. La provincia se hizo cargo de financiar la campaña, explicaron, con fondos que giró el Gobierno anterior que no fueron ejecutados y todavía estaban a disposición.

Pablo Plana, director de Sanidad Vegetal, contó que las aplicaciones con drones son la novedad en esta temporada, en lo que sería la primera fumigación masiva de la provincia. El funcionario contó que esta tecnología presenta una ventaja frente al avión ya que se puede usar en zonas urbanas. Si bien en el sistema aéreo tradicional los pilotos bajan a 3 o 5 metros de las vides y de ahí esparcen el insecticida en las plantas, esto estaba prohibido en lugares donde había viviendas o escuelas.

Con los drones, contó, pueden hacer esta tarea en lugares como el límite oeste de Carpintería, Pocito, donde estaban trabajando ayer y donde alcanzaron las 2.500 hectáreas. Durante las últimas semanas con los aviones fumigaron 4.500 hectáreas en Caucete y otras zonas del Este y sumaron otras 1.500 ayer en zonas menos pobladas.

Estas aplicaciones son “un refuerzo, ya que lo que más importa es que el productor haga las particulares, al menos dos veces al año”. Por eso la mayor cantidad de terreno que se cubrió en estas semanas fue a través de la entrega de insecticida. Para poder avanzar en la prevención de la polilla, Gobierno se hace cargo de pagarles el producto hasta las 10 hectáreas.