Posse adelantó la inflación que prevé el Gobierno y a cuánto llegará el dólar en diciembre El jefe de Gabinete se refirió a la inflación prevista para este año y la cotización de dólar que estiman desde el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, habló por primera vez en el Senado y adelantó la inflación que prevé el Gobierno y a cuánto llegará el dólar en diciembre. En el informe que había presentado en la Cámara baja el mismo Posse había evitado dar cifras anuales de inflación.

Fue primero la legisladora de Unión por la Patria de Mendoza Anabel Fernández Sagasti quien le preguntó al respecto. “Esperábamos que usted nos dijera cuál es el plan de estabilización, cuál es el plan que tiene el Gobierno no la deuda pública, cuál es la política monetaria de este Gobierno, cuál es la pauta anual de inflación, porque como obviaron tener Presupuesto nacional y recondujeron el del año pasado, no sabemos”, comenzó la mendocina.

A continuación, la senadora prosiguió: “Tampoco tenemos la proyección del dólar, porque no hay Presupuesto, decidieron no tener Presupuesto, no lo sabemos. Pensamos que con la primera venida del Jefe de Gabinete por mandato constitucional, nos los iba a decir y no fue el caso”.

Al tomar la palabra, media hora después, Posse respondió: “En cuanto al Presupuesto prorrogado de Economía, el Producto Bruto de este año se proyecta con una caída del 3,5%”.

Luego, continuó: “El tipo de cambio nominal, el “A” 3500 del Banco Central con el dólar, se proyecta a $1016, esto es un 58 de crecimiento interanual. Y la inflación se proyecta para un 139,7% interanual a diciembre de 2024″. Estas previsiones verbalizadas por el jefe de Gabinete confirma el ritmo de devaluación mensual controlada del 2%.

Con respecto a la dolarización, en el informe Posse se había referido al tópico: “El Ministerio de Economía especifica que la dolarización de la economía no está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de monedas vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central”.

Nicolás Posse criticó los manejos de los planes sociales y habló de “un sistema de esclavitud moderno”

El jefe de Gabinete afirmó también que, al llegar al Gobierno, encontraron un proceso de “parche sobre parche” en el área económica y aseguró que la Argentina no solo destruyó su moneda, sino también su “credibilidad”. Lo dijo en la exposición de su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación.

A su vez, el conductor de la mesa de ministros del presidente Javier Milei, apuntó contra los piqueteros y el manejo de los planes sociales al sostener manejaban un sistema “parecido a un esquema de esclavitud moderno”.

“La gran pregunta es con qué nos encontramos al tomar la administración”, arrancó Posse pasadas las 11. “Encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas que a veces se contradecían entre sí y que habían llevado al país en una situación de gran inestabilidad”, añadió.

Para Posse, no solo se ha “destruido” la moneda, “dejado al país reservas, descuidado el mantenimiento de la infraestructura”, sino también -en sus palabras- se destruyó la “credibilidad” del país.

“Sobre todo ante nuestros propios ciudadanos y también en el exterior. Es nuestro principal trabajo reconstruir esa credibilidad. Primero, dentro de nuestro país y, luego, también hacia el exterior para encarar un camino de crecimiento y de desarrollo”, agregó el ingeniero y ex Corporación América.

Sobre el Estado, Posse explicó: “En cuanto al rol del Estado, entendemos que esto debe ser mejorado. Tenemos un Estado que no solo es muy grande y nos ha resultado imposible de pagar”.

“Por eso los niveles de déficit que hemos alcanzado y que nos han llevado a los niveles de inflación que estamos padeciendo, sino también que se ha vuelto tremendamente ineficaz y da servicios a los ciudadanos de muy mala calidad”, sumó.

En referencia con las organizaciones sociales que manejaban los planes y programas estatales, Posse relató: “Ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la Justicia esta semana en los allanamientos que realizaron: un sistema de estructura piramidal y tremendamente autoritario”.

“Era un sistema de castigos y amenazas. Entre los castigos se incluía la baja de categoría y volver a la lista de espera y así volver a quedar fuera del sistema de alimentación”, explicó.

En ese sentido, Posse profundizó en su explicación: “Uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia”. Para el funcionario, este sistema es “muy parecido a un esquema de esclavitud moderno”.

Con respecto a la Ley Bases y el paquete fiscal, argumentó que se trata de dos iniciativas a largo plazo y defendió el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones: “Permite inversiones de gran volumen que requieren de seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado que genere confianza”.