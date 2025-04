El relevamiento de DIARIO DE CUYO para conocer cómo inició esta nueva etapa sin control del mercado de divisas continuó por los comercios. En el sector tecnológico, en dos casas de venta de teléfonos celulares y accesorios del centro no hubo aumentos inmediatos, pero sí retiraron promociones que había en las páginas web. Así, modelos de teléfonos que tenían entre un 10 o 15% de descuento volvían a estar a precio completo. En uno de los locales también les llegaron nuevas listas de precio de algunos accesorios, como auriculares o fundas. Fueron los únicos con aumentos concretos.

En el rubro alimentos y bienes de primera necesidad, no registraron subas de precio, aunque sí restricción de ventas de los proveedores solo en mayoristas. En el supermercado Napoli, una de las encargadas de venta explicó que la mañana empezó como cualquier otra. Los proveedores no les impusieron restricciones y los precios eran los mismos que el fin de semana. Notaron cambios en la feria, pero explicó que esto es habitual semana a semana.

Menos rebajas. Algunas marcas de celulares eliminaron promos que ofrecían.

Carlos Icazzati, de América Mayorista, aseguró que en las góndolas los precios estaban igual a días anteriores. “No hubo aumento, nosotros no cambiamos nada”, dijo. En cambio, si hubo algunos rubros que durante el día de ayer decidieron no venderles, pero creen que hoy eso se regularizará. Fue sobre todo en los productores nacionales, en rubros como aceites o harinas. “Son sectores que se pueden ver afectados porque son exportadores”, dijo. En cambio, los productos importados que llegan al mayorista no tuvieron cambios. “Hay que esperar a ver cómo se va desarrollando”, dijo.

Los dos comercios aseguraron que no hubo mayor cantidad de ventas, ni de consumidores finales ni en el caso de comercios que se abastecen de mayoristas. Icazzati dijo que tiene que ver con que “no es el momento para especulaciones y la gente lo que necesita sobre todo es vender”. La empresa también vende en dólares si hay clientes ineresados y dijo que este sector tampoco sufrió variaciones.

En otros rubros, como electrodomésticos, también notaron un inicio de lunes tranquilo. En las cuatro cadenas nacionales que hay en la peatonal sanjuanina había pocos clientes y trabajadores dijeron en off que no hubo variación de precios. “El año pasado o antes nos pedían desde temprano sacar los precios, ahora todo está igual”, dijo.

Otro rubro que también tuvo pocas ventas este lunes, aunque aseguran que no aumentaron los precios, fueron los vendedores de indumentaria deportiva. Las zapatillas, sensibles al valor dólar en muchos casos, estaban igual que el viernes o sábado, dijeron. Se notaban pocos clientes, pero no descartaban que fuera “el miedo a que todo haya subido”. En importadoras de bazar los valores también estaban igual a los de la semana pasada antes de los anuncios.

Mientras esto sucedía, otro sector tuvo más cambios en los valores, aunque no más ventas. Se trata de los vendedores de dólares del mercado paralelo, conocidos también como arbolitos. Uno de ellos dijo que el lunes fue tranquilo, empezó con un valor alto influenciado por el dólar cripto, que se acercó a los $1.400 de la banda más alta que fijó el Ministerio de Economía de la Nación. En las últimas horas de la mañana el precio para la venta quedó en $1.320, 110 por encima de la cotización del Nación. Un vendedor dijo que “se fue acomodando, por ahora sigue habiendo oferta en el paralelo, pero habrá que ver si continúa cuando todo funcione sin cepo”.