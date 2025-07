Promueven un nuevo paso comercial a Chile y quieren que lo financien privados El trazado existe y es de menor altura y complejidad que otros, hace falta la decisión política.

Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, el diputado José Peluc y el senador Bruno Olivera, iniciaron las gestiones para que se habilite otro paso a Chile por San Juan. Se trata de un camino que existe en el sur de Calingasta, sin pavimentar, pero de menor altura, que hasta ahora no tiene habilitación como cruce internacional. La idea que tienen es conseguir esos permisos formales y que sirva como un camino para la minería y no para uso turístico. Si bien todavía no hay un proyecto técnico sobre si requiere o no obras, buscarán que el financiamiento venga de parte del sector privado. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Peluc contó que lo que lograron fue un primer paso.

“Nos reunimos con la Comisión Nacional de Límites y Fronteras, que son quienes están encargados de este tema, para presentarles la posibilidad”, explicó. Esta área pertenece al gobierno nacional, específicamente a la Jefatura de Gobierno, y quien está a cargo es Mariano Ferreiros. En el lado argentino son ellos quienes deben dar el aprobado y luego se tiene que discutir también con las autoridades de Chile, ya que la apertura de un camino debe partir del acuerdo entre los dos países. “Lo primero que hace falta es la voluntad política”, explicó el diputado nacional.

En cuanto al financiamiento, siguiendo la línea del gobierno libertario, Peluc dijo que buscarán que “si hay que hacer obras, que sean los usuarios principales los que financien el trabajo”. Explicó que todavía no cuentan con un detalle de si habrá que mejorar el trazado, pero que el objetivo es que no sea el Estado el que se haga cargo. Sí deberán las dos naciones trabajar en las instalaciones necesarias para que funcione como un paso comercial. Por ejemplo, harán falta oficinas de ARCA o Migraciones.

El proyecto lleva el nombre de Camino Minero, ya que el objetivo que tendría es que sirva de servicio para esta industria. Se encuentra al sur de Calingasta e inicia en la localidad de Barreal, al margen del Río Blanco. El diputado señaló que en prácticamente todo el trayecto la altura no supera los 3.200 msnm (metros sobre el nivel del mar). Esto hace que sea especialmente interesante, ya que no cuenta con los riesgos de otras zonas de mayor altura. En comparación, dijo, “La Chapetona es más alto y hay que subir dos grandes cuestas, pero por este camino no”. Además, ya existe un trazado que, si bien no está pavimentado, tendría un 90% del avance necesario para que pasen cargas pesadas. A su vez, en el primer análisis que hicieron no encontraron que tenga curvas muy cerradas o zonas de mucha complejidad.

Por su ubicación está cerca no sólo de 3 de los grandes proyectos de cobre de la provincia, Los Azules, El Pachón y Altar, sino que también conecta con Sarmiento. Esto es clave, ya que uno de los insumos que más exporta San Juan a Chile son las cales, ya que es una materia prima clave en la producción de cobre. Además, existe un proyecto de ruta desde Los Berros a la zona. De concretarse el camino, podría haber una salida alternativa al país vecino de este mineral, sin necesidad de ir a Mendoza para usar el paso Los Libertadores, que cuenta con un tránsito muy alto. Tampoco sería necesario usar Agua Negra, que, agregó Peluc “es muy complicado para el paso de cargas”. Dijo que este proyecto no afectará el actual cruce a Chile por el norte de la provincia, que seguirá siendo prioridad para el paso de turistas.