Pronóstico hídrico para el periodo octubre 2025-septiembre 2026: se prevé que sea “muy seco”, con un derrame medio de sólo 950 hm3 Como adelantó DIARIO DE CUYO, el derrame será mucho más bajo que el anterior.

Poca nieve en invierno acumulada en la cordillera sanjuanina iba a redundar en un pobre derrame en el río San Juan. El pronóstico hídrico elaborado por el Departamento de Hidráulica puso blanco sobre negro: se viene para el periodo octubre 2025 – septiembre 2026 un regimen “muy seco”, con un volumen de derrame en orden a los 950 hm3, con un caudal promedio del río de 30,1 m3/s.

La presentación del pronóstico se realizó este jueves junto a la tradicional Ceremonia de Bendición de las Aguas en el Dique Partidor San Emiliano.

Este dato para el nuevo periodo está lejos de los 1.250 hm3 que se anunciaron para la temporada anterior. El pico que tendrá esta temporada el río está previsto para diciembre del presente año, con 48,4 m3/s, con meses donde por el cauce no correarán 22,1 m3/s.

En tanto que para el río Jáchal se esperan 190 hm3 para los próximos 12 meses, con un promedio de caudal de apenas 6 m3/s

Ahora, Hidráulica y los productores deberán acordar un plan de distribución de ese recurso, donde se descuenta que se utilizará para cubrir la demanda parte del agua que tienen los diques

MÁS RESERVAS EN LOS DIQUES

Quebrada de Ullum arrancó octubre con casi 764 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuando un año atrás tenía 749,8. Por ser la presa que está aguas abajo, es por donde se eroga lo que luego se distribuye en los canales.

arrancó octubre con casi 764 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuando un año atrás tenía 749,8. Por ser la presa que está aguas abajo, es por donde se eroga lo que luego se distribuye en los canales. Punta Negra también tiene más agua y lo puede notar cualquiera que se acerque a algunos de los paradores del perilago y observe que el agua le ganó terreno a la playa. En rigor, en los últimos 12 meses pasó de 920,2 a 928,7 msnm. Incluso obligó a que los concesionarios deban mover algunas infraestructuras para que no queden sumergidas.

también tiene más agua y lo puede notar cualquiera que se acerque a algunos de los paradores del perilago y observe que el agua le ganó terreno a la playa. En rigor, en los últimos 12 meses pasó de 920,2 a 928,7 msnm. Incluso obligó a que los concesionarios deban mover algunas infraestructuras para que no queden sumergidas. Los Caracoles también mostró un leve repunte: de 1.080 a 1.085 msnm. Igual, es la que peor está, aunque cumple con los niveles mínimos de seguridad.

también mostró un leve repunte: de 1.080 a 1.085 msnm. Igual, es la que peor está, aunque cumple con los niveles mínimos de seguridad. Cuesta del Viento está ubicado en el norte provincial también muestra un mejor nivel que igual mes del 2024. Este embalse se nutre del río Jáchal, y creció en un año de 1.521,9 a 1.525,6 msnm. Este dique, además de ser importante para el riego de la zona, es de gran atractivo turístico.

EL PRONÓSTICO DE LA UNSJ, MÁS PESIMISTA

El director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental, de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Oscar Dölling, dio a conocer esta última semana el pronóstico de escurrimiento del Río San Juan para el ciclo hidrológico que empieza en este octubre. La sequía en la provincia sigue presente e incluso se agrava.

“Se espera para el ciclo hidrológico octubre 2025 – septiembre 2026 un escurrimiento total anual de 773 Hectómetros cúbicos (Hm3) como valor más probable, 853 Hm3 como valor máximo probable y un escurrimiento anual de 692 Hm3 como valor mínimo probable”, estableció en su informe Dölling. Si se tiene en cuenta que en el anterior ciclo el escurrimiento fue de 1.250 Hm3, significa que habrá un 38 por ciento menos agua que el año pasado.