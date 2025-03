Proveedores temen que la primera obra de Vicuña no inicie hasta la primavera Todavía no termina la licitación y la venta de buen tiempo terminará pronto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los proveedores mineros de San Juan están a la espera de la que será la primera gran licitación de Vicuña, el mega proyecto producto de la fusión de Josemaría y Filo del Sol. Se trata del primer tramo del Corredor Norte, el camino a la mina, que es el más cercano al yacimiento. Si bien la licitación se lanzó en octubre de 2024 y todavía no terminó el proceso de selección de la empresa o UTE (Unión transitoria de empresas) que lo hará. Para los empresarios locales, si bien mantienen la expectativa, es problemático que todavía no esté el resultado porque los meses cálidos están por terminarse. Al ser un sector de gran altura, con tramos de más de 5.000 msnm, creen que de no haber novedades pronto deberán esperar hasta la próxima primavera.

Tanto desde CASEMI como desde CAPRIMSA, creen que el inicio de esta obra será clave para el sector de proveedores. Será la primera gran contratación de la firma nueva, que surgió tras el acuerdo entre Lundin y BHP. Creen que permitirá la contratación de 130 personas para la obra, aunque este número puede variar según la planificación de la adjudicataria. También será una señal de avance de la futura mina de cobre, que es la más avanzada de la provincia. Hay ocho firmas sanjuaninas que están participando de la compulsa, algunas de ellas asociadas entre sí y que esperan los resultados.

Fernando Godoy, de CAPRIMSA, dijo que esperaban que la licitación terminara en enero. Juan Pablo Delgado, de CASEMI, dijo que no tenían una fecha exacta, pero sí expectativas de que fuera en el inicio del año. Desde la web de la minera, el anuncio no especificaba una fecha concreta para el cierre del proceso. “Durante los primeros meses de 2025”, consigna el comunicado, aunque desde la empresa dijeron a este medio que los plazos se extienden a “el primer semestre” del año y por lo tanto todavía está dentro de lo previsto. Si bien el proceso no tiene fecha oficial, una posibilidad que barajan desde el sector es que se deba al proceso de creación de la nueva firma Vicuña, que se consolidó el 16 de enero. Desde la empresa dicen que se trata un proceso complejo y detallado, que requiere de tiempo.

Lo cierto es que las empresas están atentas al tiempo en cordillera. Godoy dijo que “suponiendo que gane el socio de la cámara que está compitiendo, es para festejar, pero no tanto, porque estamos a marzo”. En este caso, explicó, “si empiezan a subir a fines de marzo o abril, estamos hablando de temperaturas de 10 grados bajo cero o 5 grados bajo cero”. Aseguró que esto golpea la cadena de valor también de cada proveedor minero, que a su vez subcontrata.

Delgado señaló que esta obra es importante para todo el sector. “No tener novedades hasta ahora genera un poco de incertidumbre, porque esta obra no va a solucionar todos los problemas de San Juan, pero sí es una señal”, agregó. Explicó que hoy hay mucha expectativa, pero los tiempos de los proyectos hacen que todavía no se vea el impacto real, por lo que el inicio del camino “descomprime porque empezamos a ver ese proyecto en movimiento”. Sería una señal en un año en el que la exploración tuvo una baja en el movimiento, debido a que los proyectos más grandes están en etapas más maduras, la industria pasa por problemas y la construcción no logra reactivarse.

A pesar del temor de que el otoño y el invierno dificulten los trabajos, Delgado se mostró esperanzado en que la empresa avance y puedan iniciar parte del trabajo. Explicó que, al ser una obra dividida en dos tramos, una de las cuelas es más baja, podría haber cierta activación antes de los meses más crudos. Godoy agregó que esperan que haya más intervención del gobierno en estas instancias para “hacer de mediador y generar más políticas mineras”, a fin de que el diálogo fluya más rápido y tener respuestas para situaciones como la actual.

> Cómo será la obra del camino

La empresa inició la licitación del Corredor Norte, para la que obtuvo la declaración de Impacto Ambiental en 2024. Esta obra está dividida en fases, ya que conecta el proyecto con Rodeo, a través de un camino de 250 km. Los dos primeros tramos que licitaron son los sectores E y F. El primero va de La Majadita, Iglesia, hasta el campamento La Brea (el sector más alto del camino, con más de 5.400 msnm), implicando 20 km de camino de 70 m de ancho. La sección F va de La Brea al campamento Batidero, son 30km de camino de 70 m de ancho. El Corredor Norte le permitirá a la empresa poder ingresar al yacimiento sin tener que pasar por La Rioja como hace ahora.