Rechazaron un amparo a la empresa acusada de estafar con cripto de “litio sanjuanino” La firma Atómico 3 pidió a la Justicia que declare nula una resolución de la CNV que le impedía ofrecer tokens.

Atómico3 SA, la firma que quedó en el centro de la polémica luego de ofrecer tokens digitales que decía respaldar con litio en San Juan, tuvo un nuevo revés judicial. Se presentaron ante la Justicia pidiendo declarar nula una decisión de la CNV (Comisión Nacional de Valores) que les impedía comercializar este valor digital. El organismo nacional había tomado esta medida luego de que encontrara irregularidades en el funcionamiento de la empresa y de varias denuncias de supuestos damnificados. El pedido llegó al Juzgado Civil y Comercial Federal que funcionaba durante la feria y este rechazó el pedido de los privados, dejándolos sin la posibilidad de ejercer su actividad comercial.

El escándalo con la empresa, que ofrecía tokens cripto respaldados en litio, para lo que aseguraba tener un yacimiento en exploración en Monga, lleva meses. En abril de este año la Cámara Minera de San Juan junto a la CAEM publicaron un comunicado alertando sobre este tipo de maniobras. En junio DIARIO DE CUYO publicó una denuncia que hizo uno de los compradores, quien había pedido la intervención de la CNV porque alertaba que se trataba de una estafa.

En ese momento también este medio sumó información por parte de las autoridades locales de que no había ningún proyecto en exploración a manos de Atómico3. También datos del Instituto de Investigaciones Mineras, que según la firma respaldaba la existencia de litio, que aclaraba no tener datos sobre recursos con valor comercial en el lugar.

Uno de los últimos capítulos fue el pasado 7 de julio. En ese momento la CNV sacó una resolución en la que detallaron que tomaban la decisión de suspender las actividades de la empresa después de una investigación interna que realizaron. La misma se inició por “una serie de denuncias recibidas por operaciones sospechosas”, aseguraron en un comunicado a través de la red social X. En el documento final, listaron dos denuncias por las que empezaron a analizar la situación de la empresa. Las mismas llegaron a esta institución porque ahí estaba registrado el token Atomico3, que ofrecía tener respaldo en litio.

Fue contra esta medida que los propietarios de la misma presentaron un recurso de amparo, aduciendo que estaban llevando adelante una “actividad lícita”. Con esta maniobra intentaban que los dejaran volver a la actividad mientras continuaba la investigación tanto en la CNV como en la Justicia Penal, donde los denunció Nación. A pesar del pedido, el juzgado Federal se negó a reincorporarlos a la actividad, por lo que seguirán teniendo prohibido ofrecer el token.