Relanzaron créditos para mujeres emprendedoras, con más cupos Es la línea de Gobierno con mayor tasa de devolución y busca que se creen más puestos de trabajo.

Para conmemorar el Día de la Mujer, el programa Mujeres +2025 está disponible para que se inscriban nuevas emprendedoras a partir de hoy. Se trata del mismo que en 2024 otorgó asistencia a 50 mujeres para que pongan en marcha o hagan crecer sus pequeños negocios. Al igual que en ediciones anteriores, habrá capacitación para que tengan más posibilidades de crecer y ser sustentables a lo largo del tiempo. Además, sumaron la posibilidad de que 5 beneficiadas reciban ANR, que no deberán devolver. Habrá dos convocatorias, para alcanzar en total a 80 sanjuaninas.

El Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, puso a disposición de mujeres emprendedoras hasta 160 millones de pesos. Estos se distribuirán en distintos formatos según sus necesidades. Aquellas mujeres que tengan negocios que estén inscriptas en ARCA (ex AFIP) y cuenten con todo formal recibirán un microcrédito hasta 2 millones de pesos que se destinarán a comprar stock o bienes de capital. Para la misma finalidad, aquellas que no tengan todavía su situación regularizada recibirán hasta 1,5 millones y tendrán hasta 3 meses para poder formalizarse.

Los créditos que se pondrán a disposición tendrán una tasa subsidiada, con lo que las personas beneficiadas deberán pagar el 50% del índice de referencia BADLAR. En la actualidad, este costo está en 14,5% anual, algo que Alejandro Martín, a cargo de Industria y Comercio, definió como “un monto muy competitivo”. Además, contarán con un plazo de devolución de un año con 3 meses de gracia para pagarlo. El dinero no llega a las emprendedoras, sino que el Estado paga a los proveedores por los bienes que necesita el emprendimiento para crecer.

Habrá también una línea diferencial en la que 5 proyectos elegidos que recibirán un ANR (Aporte No Reembolsable). Este está pensado para emprendedoras que puedan tener un impacto positivo para su comunidad o que sean asociativo, por lo que permitirá la inserción en la economía formal de más personas. El monto será también de hasta 2 millones de pesos, pero la diferencia es que estos no deberán ser devueltos a Gobierno. En todos los casos, la gestión será con fondos propios de la provincia, a través de Garantía San Juan y un porcentaje que llega de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa Mujeres + es uno de los que mejores resultados tiene en cuanto al cumplimiento de pago, aseguró Martín. Mientras que en otras líneas que entregó hasta ahora la provincia hay un 50% de beneficiados que va siempre al día, en el caso de las mujeres emprendedoras es mayor. Además, el sistema para entregar este tipo de apoyo cuenta con una capacitación y seguimiento, ya que quieren que los negocios tengan sustentabilidad en el tiempo y sigan creciendo.

Las interesadas pueden inscribirse al programa Mujeres + completando el formulario en:

forms.gle/8aBsC67UY4ZJbq3BA

El proceso inicia con una inscripción, donde las mujeres emprendedoras se suman y empiezan teniendo capacitaciones. Presentan un proyecto productivo, donde tienen prioridad aquellos que generan puestos de trabajo, algo que ya se tuvo en cuenta en 2024. Tras esto, conformarán un jurado de especialistas que elige las mejores propuestas y estas podrán acceder a los créditos. Este año habrá primero una tanda de 40 y luego relanzarán la inscripción para otras 40 personas más. Quieren que de esta manera quienes no lo logren en la primera instancia tengan otra oportunidad y también quienes no llegaron a inscribirse en el primer llamado no deban esperar hasta el año siguiente.

Durante 2024 una de las elegidas para recibir un crédito blando fue Silvana Trombino, propietaria un emprendimiento que hoy busca llegar al exterior.

La historia de Fausta Mates

Silvana Trombino tuvo que cerrar en 2020 su negocio de diseño gráfico y aprender a pintar se convirtió primero en una herramienta para sanar. La mujer empezó a sufrir problemas de ansiedad y las manualidades fueron ayudándola a salir adelante. Hoy tiene un negocio de venta de mates y otros artículos pintados a mano. En 2024 recibió el crédito de Mujeres + y con este amplió el stock y sumó puntos de ventas, ya que tiene como objetivo seguir ampliando su negocio. El objetivo final, contó, es que sus productos sean un regalo para “llevar a argentinos que están en todo el mundo, par que se sientan conectados con el país”.

El emprendimiento de esta sanjuanina se llama Fausta Mates, ya que fueron estos productos los primeros que lanzó. Con el tiempo fue ampliando su línea y no solo tiene mates de algarrobo pintados a mano, también vende bolsos materos, bandejas y velas. Participa en ferias y también utiliza redes sociales como vidriera. Silvana aprovechó sus conocimientos de diseño y los aplicó a su emprendimiento, que se diferencia por productos pintados a mano, con motivos únicos y una paleta de colores que es su firma y diferencial.

“Uso colores neutros, que son los que están en stock, pero a cada cierto tiempo lanzo cápsulas con ediciones limitadas en otros tonos”, contó. Si bien todos sus productos son únicos, ya que elige combinaciones distintas y son hechos a mano, busca que sus colecciones sean innovadoras para atraer nuevos clientes y también para quienes ya la siguen. Así, una de sus últimas creaciones fue una línea en la que hizo homenaje al atardecer de Barreal, aprovechando las tonalidades cálidas del cielo sanjuanino más icónico.

Recibir el microcrédito de Mujeres + de 2024 fue clave para conseguir nuevas vidrieras. La emprendedora remarcó que las capacitaciones que recibió, que iban desde marketing a habilidades blandas, le sirvieron en el nuevo camino que emprendió. Pudo estar más presente en ferias, que son su lugar principal de venta, y esto también la ayudó a entrar en contacto con otros emprendedoras, lo que se traduce en un trabajo de networking y tener más contacto. A su vez, acordó abrir la venta en dos locales nuevos, con los que se asoció para que ofrezcan sus productos. El primer paso para su objetivo de internacionalizarse se cumplió. Recientemente pudo vender dos mates a personas que tienen familiares en España. “Mi idea es que mis productos sean de referencia para llevar y regalar a personas que están en distintas partes del mundo, desde San Juan”, contó.