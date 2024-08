Calingasta e Iglesia se sumarán al RIGI, pero Jáchal se resiste En Calingasta e Iglesia están los votos para adherir al régimen, pero en Jáchal el oficialismo se opone.

Luego de que la provincia adhiriera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, vuelve a haber disputa política por el tema, esta vez en los municipios. Es que la ley que votó la Cámara de Diputados invita a los departamentos a adherir a la norma también, pero no todos lo harán. Al menos no todos cuentan con el apoyo de sus intendentes y por lo tanto la mayoría de los concejales. De los tres productores metalíferos, Calingasta, Iglesia y Jáchal, en este último el intendente descartó sumarse a la norma en el corto plazo. Los otros, en cambio, consideraron que mejorará la posibilidad de inversiones, ya que, si bien no cambia tanto las condiciones, es un gesto a las empresas para que apuesten por sus localidades.

La adhesión provincial al RIGI fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por amplia mayoría. En total, votaron a favor 21 diputados contra 14 votos en negativo, gracias a alianzas del orreguismo con el Bloquismo, La Libertad Avanza y algunos legisladores del peronismo que también alzaron la mano en positivo. El segundo artículo de la ley, que sólo tenía dos, invitaba a los departamentos que así lo quisieran a aprobar también el régimen.

El primer municipio que avanzará con la adhesión es Iglesia. Jorge Escudero confirmó a DIARIO DE CUYO que ayer entró el proyecto al Concejo Deliberante y que apenas sesionen podrían aprobar la ordenanza. Según dijo, los ediles oficialistas ya vienen trabajando el tema y tuvieron reuniones para capacitarse. El iglesiano dijo que la aprobación no cambiará sustancialmente la situación del departamento, porque garantiza “que no se sumarán impuestos, pero el municipio lo que pone son tasas para retribuir un servicio”.

En Calingasta también tienen avanzada la discusión y apoyo del intendente. Sebastián Carbajal explicó que, si bien tienen mayoría de voces a favor en el concejo, quedan todavía “algunos con dudas”. Por eso tienen planificadas charlas y capacitaciones para los próximos días, con proveedores, empresarios y especialistas, para que quienes todavía no definieron su postura lo hagan. Según explicó, en este momento para ellos es “muy importante que se apruebe para que se movilicen inversiones, no solo de minería, también en lo energético y por qué no con el turismo”.

Quien adelantó que no apoyará la adhesión y además que no acelerará el proceso legislativo, es Matías Espejo, de Jáchal. El intendente, miembro del PJ, dijo que no le ve sentido a que se apruebe la ordenanza, así como no tenía sentido para él la adhesión provincial. “Es una ley nacional, que todavía no está reglamentada, que no sabemos cómo va a impactar y a la que le vemos varios problemas”, aseguró. Si bien dijo que se trata de algo que decidirá el Concejo “que es un poder independiente del Ejecutivo”, adelantó que los ediles oficialistas no iban a acelerar el proceso hasta que no esté el decreto nacional que informe los detalles de la aplicación. Por otro lado, se mostró preocupado por “el impacto que puede tener el RIGI en la contratación de mano de obra local y el impacto que pueda tener en normas como la ley de fideicomiso minero”.

En estos tres departamentos se concentran los cinco proyectos de cobre más avanzados de la provincia y están las dos minas productivas de oro. En cuanto a impacto en exportaciones, Sarmiento es el cuarto actor minero más importante por su producción de cales. Este medio intentó comunicarse con el intendente Alfredo Castro, pero no respondió.

> Lo que aún falta

Tras la votación positiva en la Cámara de Diputados, resta que la provincia publique la ley en el Boletín Oficial local para que quede firme la adhesión al RIGI. Además, resta que Nación reglamente la norma con los detalles finos de aplicación para que puedan empezar a sumarse proyectos.