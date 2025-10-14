San Juan, entre las provincias con el changuito de supermercado más barato Un documento de la consultora Analytica ubicó a la provincia en el puesto 15 del ranking. El estudio, que compara los mismos productos y marcas en todo el país, muestra que el costo sanjuanino quedó muy por debajo del promedio nacional.

Pese a que la inflación en Argentina mostró una fuerte desaceleración en el último año, llenar el changuito sigue siendo un desafío para muchas familias sanjuaninas. Según un relevamiento de la consultora Analytica, el costo promedio de una canasta de supermercado para una familia tipo en San Juan alcanzó los $711.096 al cierre de julio, posicionando a la provincia entre las más económicas del país.

El estudio compara precios de productos idénticos y marcas uniformes en todas las jurisdicciones, lo que permite medir de forma precisa el costo real de abastecerse. En ese ranking, Santa Cruz encabeza la lista con un valor de $769.319, seguida por Chubut ($759.467) y Tierra del Fuego ($751.937). En el extremo opuesto, las provincias más baratas para hacer las compras fueron Misiones ($691.579), Chaco ($693.219) y Formosa ($693.746).

Con estos valores, la brecha entre Santa Cruz y San Juan supera los $58.000, una diferencia considerable para una misma canasta de productos. Si bien el registro local se mantiene por debajo del promedio nacional, la situación económica no resulta menos exigente: los consumidores sienten la presión de los servicios, que en los últimos meses ganaron peso dentro del presupuesto familiar.

El INDEC informó que los precios minoristas aumentaron 1,9% en julio y acumularon 36,6% interanual. El rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió en igual proporción que el índice general, después de haber mostrado una variación mucho más baja el mes anterior (0,6%). La reciente suba del dólar del 13% también tuvo un impacto —aunque moderado— en los precios de los bienes transables.

En cuanto a los productos, el informe de Analytica destaca que el pan lactal y el azúcar fueron los que más subieron en casi todas las provincias, con aumentos que oscilaron entre el 3% y el 5%. Sin embargo, en San Juan se observó una baja del 4,3% en la lata de choclo, uno de los pocos descensos detectados en el país.