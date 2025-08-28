El Gobierno provincial lanza programa de créditos para pymes con fondos del BID: los detalles La gestión orreguista busca apoyar a este nicho de negocios en un contexto complejo.

La provincia de San Juan, bajo la gestión de Marcelo Orrego, ha lanzado el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción , que ofrece créditos a bajo costo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) sanjuaninas. El programa cuenta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las empresas locales.

Detalles del programa

Se dispuso un monto de 14.850.000.000 pesos, aproximadamente 10 millones de dólares, para ser “subastados” entre los bancos interesados.

Los bancos que resulten adjudicatarios podrán ofrecer créditos a las pymes con tasas de interés más bajas que las del mercado.

Los créditos podrán ser utilizados para inversiones en bienes de capital, capital de trabajo, compra de insumos y gastos, y asistencia técnica para mejorar la competitividad.

Beneficios para las pymes

Acceso a líneas de crédito accesibles y asequibles.

Posibilidad de realizar inversiones para mejorar la productividad y competitividad.

Apoyo para empresas lideradas por mujeres y proyectos alineados con el cambio climático.

Contexto

La medida llega en un momento en que las tasas de interés bancarias han aumentado debido a las acciones económicas del gobierno nacional. La “subasta” de fondos se realizó la semana pasada. Se espera que los créditos sean ofrecidos a tasas de interés más bajas que las del mercado, que actualmente rondan entre el 70% y el 80%. Algunos estiman que los créditos podrían rondar el 20% o más. La semana que viene se presentarán oficialmente los detalles del programa y las tasas de interés finales.