La provincia de San Juan, bajo la gestión de Marcelo Orrego, ha lanzado el Programa de Crédito para la Reactivación de la Producción , que ofrece créditos a bajo costo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) sanjuaninas. El programa cuenta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las empresas locales.
Detalles del programa
- Se dispuso un monto de 14.850.000.000 pesos, aproximadamente 10 millones de dólares, para ser “subastados” entre los bancos interesados.
- Los bancos que resulten adjudicatarios podrán ofrecer créditos a las pymes con tasas de interés más bajas que las del mercado.
- Los créditos podrán ser utilizados para inversiones en bienes de capital, capital de trabajo, compra de insumos y gastos, y asistencia técnica para mejorar la competitividad.
Beneficios para las pymes
- Acceso a líneas de crédito accesibles y asequibles.
- Posibilidad de realizar inversiones para mejorar la productividad y competitividad.
- Apoyo para empresas lideradas por mujeres y proyectos alineados con el cambio climático.
Contexto
La medida llega en un momento en que las tasas de interés bancarias han aumentado debido a las acciones económicas del gobierno nacional. La “subasta” de fondos se realizó la semana pasada. Se espera que los créditos sean ofrecidos a tasas de interés más bajas que las del mercado, que actualmente rondan entre el 70% y el 80%. Algunos estiman que los créditos podrían rondar el 20% o más. La semana que viene se presentarán oficialmente los detalles del programa y las tasas de interés finales.