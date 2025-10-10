Se conocieron nuevos detalles del cierre sorpresivo de un conocido supermercado de Rawson Desde el Sindicato de Empleados de Comercio revelaron la dramática situación que atraviesa el sector.

Este jueves se conoció el cierre del conocido supermercado Vea de Villa Krause, ubicado en el corazón de Rawson. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) dieron a conocer que un total de 17 empleados recibieron el retiro voluntario pero explicaron que no todos aceptaron la oferta. En diálogo con este medio, la secretaria general Mirna Moral sostuvo que es una situación crítica y que han acompañado a todos los trabajadores.

En este sentido, explicó que el motivo principal es el aumento del alquiler en dicha zona, más precisamente por Boulevard Sarmiento. “La firma Vea Cencosud tiene la metodología que cada tanto ofrece retiros voluntarios a sus empleados pero ayer nos notificamos no sólo de la salida masiva de trabajadores sino el cierre total de la sucursal de Villa Krause“, expresó.

Moral indicó que de esa sede un total de 17 empleados tuvieron la posibilidad de aceptar el retiro voluntario pero 7 u 8 se negaron, por lo que presumen serán reubicados en las demás sucursales que tiene la empresa. “Además, se registraron 6 retiros voluntarios del personal en diferentes sedes de toda la provincia. Entendemos que no es para nada grato quedarse sin trabajo pero es la salida menos dañina para ellos”, resaltó.

La titular del SEC indicó que el espacio que estaba alquilado por Vea Cencosud se dividía en tres propietarios y el porcentaje que dividían del alquiler subió “muchísimo” por lo que los dueños de la cadena de supermercados internacional tomaron la drástica decisión de cerrar. Asimismo, destacó que los empleados deberán trabajar hasta el 15 o 16 de octubre para llevarse la mercadería a otra sucursal y que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de dejar en condiciones el lugar que arrendaron durante tanto tiempo.

Finalmente, reconoció que los alquileres en Rawson han subido y si bien no hay porcentajes concretos, temen por el cierre de más locales que no puedan con esa carga económica para subsistir.