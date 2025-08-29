Se viene Electro Fans: regresa con hasta 45% de descuento y 12 cuotas sin interés

Llega una nueva edición de Electro Fans, el evento más esperado por los consumidores argentinos que buscan la mejor tecnología y electrodomésticos a precios únicos. Del 1 al 3 de septiembre, siete de las cadenas líderes del sector –Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City– se unen para ofrecer tres días de descuentos de hasta el 45% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia selección de categorías.

Durante esta edición, los clientes podrán acceder a ofertas exclusivas en televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas, artículos para bebés y mucho más. Con una propuesta federal, las promociones estarán disponibles en sucursales físicas y en plataformas online, con envío a todo el país.

“Estamos muy entusiasmados de anunciar una nueva edición de Electro Fans, un evento que ya se marcó como una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, expresaron los organizadores.

Consolidado como uno de los eventos de consumo más relevantes del año, Electro Fans invita a los consumidores a anticipar compras, renovar sus productos para el hogar o animarse a las últimas tendencias en tecnología, con precios y planes de financiación pensados para facilitar el acceso en todo el país.