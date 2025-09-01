Seminario de comercio exterior: enseñanza de pautas básicas para aprender a importar productos ‘Mi primera importación” será una jornada abierta al público para conocer los pasos iniciales del comercio internacional y la normativa aduanera vigente.

El próximo jueves 18 de septiembre, a partir de las 20, en la sede de la Federación Económica de San Juan, sito en Avenida Libertador 575 Este, se realizará el seminario ‘Mi primera importación’’ que cuenta con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan que depende de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

La capacitación estará a cargo de Diamante Comex, un grupo de profesionales con experiencia en asesoramiento y formación en comercio internacional.

A lo largo del encuentro, se abordarán los primeros pasos necesarios para concretar operaciones de importación, desde la planificación y logística hasta la comprensión de las regulaciones que rigen en el país.

La actividad está dirigida a un público amplio, sin necesidad de conocimientos previos, y se entregarán certificados de participación. La inscripción se encuentra abierta a través de un formulario en línea: Formulario de inscripción.

Con esta iniciativa, el gobierno de San Juan junto con la Federación Económica de San Juan buscan fortalecer las capacidades locales en materia de comercio exterior, alentando la inserción de nuevos actores en un sector clave para la diversificación productiva y el crecimiento económico de la provincia.