Seminario gratuito para profesionales del vino El próximo 16 de septiembre se realizará una capacitación de técnicas de elaboración de vinos de alta calidad. Los cupos son limitados por lo que se solicita inscripción previa.

Quienes forman parte de la cadena vitivinícola saben que los cambios tecnológicos están a la orden del día, y que las capacitaciones son fundamentales. Así es que en este contexto de competencia global se presenta en San Juan la primera jornada gratuita destinada a enólogos, técnicos y profesionales de la vitivinicultura. El encuentro será el próximo 16 de septiembre a las 17 en el Hotel Viñas del Sol, y el tema central será el perfeccionamiento en procesos de fermentación y producción de vinos.

Esto será, nada más y nada menos, que la línea de largada del Argentina Wine Technical Tour 2025, un ciclo de capacitaciones impulsado por Fermentis Academy, el programa educativo global de la Unidad de Negocios del Grupo francés Lesaffre.

La iniciativa recorrerá las principales regiones vitivinícolas del país con otras seis fechas en Chilecito (La Rioja), Cafayate (Salta), San Patricio del Chañar (Neuquén), San Rafael, San Martín y La Enoteca (Mendoza).

Nuevas herramientas

La idea es aprender, compartir e intercambiar ideas en un espacio común para actualizar herramientas enológicas con foco en el perfil sensorial de los vinos. El programa incluye: Herramientas microbiológicas activas e inactivas; Uso y beneficios de levaduras Non-Saccharomyces (cata de ensayos 2025 del INTA Luján de Cuyo). También habrá charlas sobre Aplicación de productos funcionales para mejorar volumen, estructura y protección de los vinos; Nuevos lanzamientos para la eliminación de aromas indeseables y Catas de ensayos prácticos.

‘Nuestro objetivo es continuar contribuyendo a un mejor desarrollo de la enología y colaborar en la elaboración de vinos de calidad impecable, competitivos a nivel global y con los más altos estándares que el mercado requiere‘, destacó Sergio Aloisio, gerente de Ventas LATAM de Fermentis y organizador de estas jornadas que desde hace 10 años se desarrollan en Mendoza.

El cronograma

La agenda de seminarios comenzará en San Juan el 16 de septiembre, continuará en La Rioja el 17, Cafayate el 19 y Neuquén el 30. En Mendoza se dictarán tres jornadas: San Rafael (2 de octubre), zona Este (3 de octubre) y el cierre en La Enoteca (21 de octubre). En todos los casos los temas van cambiando y se apunta a compartir ideas y experiencias que se realizan en los distintos establecimientos.

Expositores

Los disertantes confirmados son Sergio Aloisio, Mercedes Irigoyen (enóloga y soporte técnico de Fermentis en América), Anne Flesch (responsable técnica para América desde Estados Unidos), investigadores del INTA Luján de Cuyo y enólogos invitados.

La participación es gratuita, pero con limitados por lo que solicitan inscripción previa a través de Eventbrite.

Link://www.eventbrite.com.ar/e/fermentis-academy-argentina-wine-technical-tour-2025-tickets-1567140081169?aff=oddtdtcreator