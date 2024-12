En Angaco otra vez hay tensión con el municipio por la posible expropiación de más de 340 ha Aseguran que el intendente no derogó una ordenanza que, según ellos, afectaría 344 hectáreas.

Unos 30 propietarios de fincas y terrenos rurales en Angaco están preocupados porque aseguran que una ordenanza municipal pone en riesgo sus propiedades. Se trata de una norma del Concejo Deliberante que salió en julio, que determina criterios para un ordenamiento territorial. Esta, denunciaron, abre la puerta a la expropiación de 344 hectáreas que hoy pertenecen a privados, algo que se intentó también con un terreno de 84 hectáreas hoy destinado a un parque industrial. Si bien dicen que hubo un compromiso para derogar la norma, este no se cumplió hasta el momento. Según los propietarios, la situación afecta a todo el departamento porque desincentiva la inversión.

Eduardo Sánchez, representante de la Mesa Vitícola en Angaco, explicó que en la actualidad es la falta de cumplimiento de la promesa lo que tiene más enojados a los propietarios. “El intendente se comprometió a derogar y hacer otra ordenanza, esto tenía que suceder hace 15 días, pero no se trató”, dijo. “Cuando fuimos a averiguar nos dijeron que no era prioridad”, denunció. Sánchez dijo que se trató de una “actitud violenta hacia nosotros, porque no se respetó la promesa”.

José Castro, intendente de Angaco, confirmó que se reunió con los propietarios y dijo que consideraba la situación aclarada y que no hay intención de expropiar los terrenos. Dijo que la ordenanza tiene como fin “hacer una tasación para tener información sobre el valor de distintos terrenos en distintas zonas para el programa de ordenamiento territorial del departamento”. Así, dijo, usaron la herramienta legal de declarar de interés público los espacios para calcular el valor de los mismos, sólo como referencia.

Si bien reconoció que en la norma decía también que estaban sujetos a expropiación, aseguró que esto es porque la ley que cita usa los dos términos, pero que no pensaban hacerlo. “Cuando presenté a principio de año el programa lo expliqué, dije que no pensábamos expropiar, en las reuniones con concejales también y ahora con los productores nuevamente”, enumeró y dijo que esto tiene que ver con “una maniobra política que busca intulizar el programa”. Adelantó que debido a que ya tienen los valores de los terrenos pueden dar marcha atrás a la declaración de interés público, que piensan hacerlo “antes del viernes”.

Según dijo Sánchez en total la situación tiene en alerta a unos 30 productores, que son los que tienen terrenos que podrían estar sujetos a expropiación. Algunos de estos ya aparecieron en el Boletín Oficial en estas condiciones. En total son 344 hectáreas, que alrededor del 20 y 30 % se están cultivando en la actualidad, dijo. “En la mayoría de las parcelas hay una parte produciendo y otra que se encuentra inculta, es algo normal”, aseguró. Pero de estos, agregó, “la mayoría depende de esa producción para vivir”. Denunció también que el objetivo del municipio es hacer un loteo que pase a manos privadas.

Sobre el caso del terreno de 84 hectáreas, Sánchez criticó que la municipalidad lo expropió para el Parque Industrial y que se perdió una zona de valor productivo y una inversión de “dos perforaciones de agua que costaron 70.000 dólares y se pagaron 300.000 pesos”. Castro dijo que si bien hubo una expropiación esta se cayó y finalmente terminaron acordando con el propietario del terreno y que se pagó 160.000.000 de pesos por el mismo. Acusó nuevamente a la oposición de “querer frenar también el parque industrial”.