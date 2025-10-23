Somos Pymes, el encuentro que aportó interesantes herramientas para el sector Carlos Melconian fue uno de los oradores que se presentaron ante un salón colmado en el Hotel Sheraton.

Mendoza fue escenario del Somos Pymes Summit, un encuentro enfocado en competitividad pyme, política, economía y tecnología. Durante la jornada, referentes del sector analizaron el presente y el futuro de las pequeñas y medianas empresas argentinas. En un contexto económico complejo y prácticamente paralizado de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, el auditorio del hotel Sheraton se vio colmado.

El evento se consolidó como un espacio plural y de diálogo entre los distintos actores del entramado productivo, con el objetivo de articular propuestas concretas que impulsen el desarrollo del sector. A lo largo de la mañana, empresarios, emprendedores, académicos y funcionarios compartieron experiencias, desafíos y visiones para fortalecer a las pymes. Además de los paneles, hubo stands de empresas que ofrecieron asesoramiento, espacios de networking.

Una de las disertaciones más esperadas fue la del economista Carlos Melconian, quien abordó el tema “Política y Economía a días de las elecciones”. En su exposición, delineó los posibles escenarios que enfrentará la Argentina en los próximos meses y subrayó la necesidad de un programa económico consistente que contemple las particularidades de las pymes. Con datos concretos, analizó la baja del déficit fiscal y planteó interrogantes sobre el panorama de noviembre y diciembre.

El exdirector de IERAL de la Fundación Mediterránea, se refirió a la caída de reservas y a las dificultades estructurales que persisten, más allá de ciertos avances. Afirmó que las reformas laboral y tributaria no serán prioridades del Gobierno después del 27 de octubre, sin importar el resultado electoral.

También destacó la necesidad de que el Gobierno reconstruya gobernabilidad y señaló que las reservas actuales están por debajo de las heredadas del gobierno anterior. Desde su perspectiva, tras las elecciones quedará claro qué ocurrirá con el dólar y se definirá el acuerdo con Estados Unidos, ya que —según dijo— “no se ha firmado ningún contrato escrito”.

Melconian mostró además que los dólares fugados por importaciones de consumo, turismo al exterior y tenencia equivalen casi al monto aportado por el Tesoro estadounidense. “Yo no digo nada, solo muestro los números”, ironizó, al tiempo que cuestionó las cifras oficiales sobre las reservas, que —aseguró— no alcanzan los 40.000 millones de dólares.

Competitividad pyme

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza; Chris Dátola, fundador de Somos Pymes; Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM); Santiago Laugero, titular de la Federación Económica de Mendoza (FEM); y Guillermo Pensado, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CaMEM). Estaba prevista también la charla del economista Emmanuel Álvarez Agis, quien por problemas familiares de última hora, no pudo asistir.

Durante el acto inaugural, los referentes coincidieron en destacar el rol estratégico de las pymes en la generación de empleo, el desarrollo territorial y la innovación. “Desde la FEM trabajamos con la convicción de que la competitividad no se decreta, se construye. Se construye con empresas que optimizan costos, aplican precios razonables y asumen su responsabilidad social”, afirmó Laugero, quien resaltó la capacidad de adaptación y creatividad del sector.

Por su parte, Vargas Arizu subrayó que el futuro económico se construye desde la colaboración entre los distintos actores que cada día abren sus pymes. En ese marco, remarcó que la experiencia y las necesidades del sector privado son clave para diseñar políticas públicas efectivas. El funcionario también participó en el panel “El Impacto de la Política en las Pymes”, junto al ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, con la moderación de Chris Dátola.

Financiamiento

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el financiamiento, considerado la herramienta principal para el crecimiento pyme. En el panel “Financiamiento para Pymes” participaron Fabiola Sosa (Banco Supervielle), Enrique Chimeno (IOL Inversiones), Maximiliano Nocera (Argenpymes) y Javier Fiorotto (The Capita Corporation). Los especialistas analizaron las alternativas del sistema financiero y los desafíos para acceder al crédito en un contexto de altas tasas e incertidumbre, presentando opciones desde la banca tradicional, el mercado de capitales, las SGR y el leasing.

El encuentro Somos Pyme también reunió a referentes de la innovación y la tecnología, quienes reflexionaron sobre el impacto de la transformación digital en la competitividad. Fredi Vabrió, especialista en inteligencia artificial, habló sobre “¿Cómo generar una mentalidad de crecimiento?”, mientras que Damián Comas, CEO de Owismart, compartió su experiencia. Antes del almuerzo, Julieta Porta, CEO de SphereBio, presentó “Vacunas para el Cáncer e Innovación: Cómo una PyME Puede Gestionar Tecnología y Liderar Mercados”.

El cierre del evento estuvo a cargo del panel “Herramientas Digitales para Pymes”, con la participación de María Eugenia Haeusser (Iplan), Gustavo Viceconti (NeuralSoft), Federico Barros Vito (Pago TIC) y Gustavo Guaragna (Snoop Consulting), moderados por Damián Pérez, líder comercial de Somos Pyme.