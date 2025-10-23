Somos Pymes Summit: Gustavo Fernández destacó el rol de las pymes en la competitividad y el empleo El Ministro de Producción de San Juan, participó del encuentro donde abordó temáticas como los desafíos de las pequeñas y medianas empresas, y lo que se necesita para fortalecer el sector.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, participó este jueves de Somos Pymes Summit, un encuentro enfocado en competitividad pyme, política, economía y tecnología, que se realizó en Mendoza.

Junto a su par mendocino Rodolfo Vargas Arizu, el funcionario local formó parte de panel “El Impacto de la Política en las Pymes”. Allí expuso ante los asistentes las experiencias y los desafíos a futuro para impulsar el desarrollo del sector de las pequeñas y medianas empresas.

En su disertación Fernández abordó temas centrales para mejorar la competitividad de las pymes como la simplificación del sistema tributario argentino, la modernización de la legislación laboral, la necesidad de invertir en infraestructura para bajar los costos de la logística.

“Es importante también la gestión de acuerdos comerciales para nuestras exportaciones requieren de que la política abandone las discusiones sesgadas por la ideología y que encuentre rápidamente un camino de diálogo centrado en el sentido común, en la moderación y en la búsqueda de consensos que permitan en estos temas encontrar soluciones para las pymes”, apuntó el ministro.

“Las pymes son quienes tienen la posibilidad de resolver problemas de empleo informal que son tan graves en la Argentina y que tanta desigualdad genera”, concluyó.