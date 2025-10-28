Subió el dólar y supera nuevamente los $1.500 para la venta El dólar al público gana 45 pesos o 3,1% en el día. El mayorista tocó los $1.490, cerca del techo de las bandas cambiarias.

Si bien el resultado favorable al Gobierno dio paso a una primer jornada de alivio cambiario, el tipo de cambio vuelve a ser demandado esta segunda jornada.

El respiro duró poco ya que el dólar oficial opera, en esta segunda jornada poselectoral, al alza. Cabe resaltar que, en la víspera, y tras un resultado favorable para el Gobierno en las elecciones legislativas, el mercado bursátil registró una jornada de euforia con ganancias de dos dígitos. Sin embargo, en lo que respecta al frente cambiario, con el pasar de las horas la tendencia iba perdiendo firmeza.

El dólar mayorista este martes opera en $1.477 por encima del cierre previo. Cabe recordar que el lunes, el spot fue de menor a mayor: en las primeras horas del día llegó a un mínimo de $1.350 —una baja de $142 o 9,5% respecto del viernes—, su menor valor en un mes, pero cerró en $1.435, con un descenso de $57 o 3,8%. En ese marco, el tipo de cambio minorista supera los $1.500.

“El dólar mayorista vuelve estar cerca de la banda superior, última operación en $1.484 (+3,4%)”, reveló una fuente del mercado, en ese marco el BCRA se para con órdenes de ventas en $1.494.50.

Según operadores, al momento el volumen alcanza los u$s41 millones operados.

A su vez, en el Banco Nación, se ubica a $1505,00 para la venta, y a $1455,00 para la compra, mientras que el promedio del BCRA, también supera esa marca clave: se encuentra a $1.504,375 la posición vendedora y a $1.438,815 la compradora.