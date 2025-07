Iván Grgic: “Tenemos en agenda el desarrollo local” Nuevo presidente de la Cámara Minera de San Juan, en representación de Vicuña.

Ivan Grgic, gerente de Relaciones Institucionales de Vicuña Argentina SA, asumió el pasado viernes como presidente de la Cámara Minera de San Juan. La presidencia en realidad la ocupa la firma minera, que hoy desarrolla los proyectos Josemaría y Filo del Sol en simultáneo. Por eso, es la primera vez que una productora de cobre encabeza la asociación de las operadoras a través del sanjuanino. En el inicio de su gestión, habló en exclusiva con DIARIO DE CUYO sobre los desafíos que se vienen para la nueva Comisión Directiva. Adelantó que buscarán darle continuidad a quienes estuvieron antes a cargo, en especial en las tareas de comunicación y diálogo con distintos sectores. Entre los puntos que también continuarán, está el apoyo a las políticas de compre y contratación local, que aseguró que son “naturales al sector y siempre estuvieron”.

-¿Qué diferencias tiene esta comisión con la anterior?

-Es la primera vez que una empresa de cobre ejerce la presidencia y aún una de oro la vicepresidencia. Así como tampoco ha habido una mujer en una vicepresidencia. Hay varias cosas que aparecen como nuevas. Yo soy licenciado de Comunicación Social y Analía, antropóloga; eso también es nuevo. Pero no porque se haya buscado la novedad, sino que es la evolución normal de la Cámara Minera que lleva a que esto suceda de esta manera. La minería en San Juan tiene una evolución por estos 20 años de Veladero, el cobre tomando protagonismo y el posicionamiento de la provincia.

-¿Cuáles son los objetivos iniciales que tiene esta comisión?

-Todavía no lo hemos definido con detalle, tenemos que hacer un proceso de discernimiento para tener claridad para los próximos dos años. De todas formas, como hemos charlado y lo hemos manifestado en la asamblea, hay una continuidad de lo que se viene haciendo en las últimas gestiones de estilo, de temas. Hay que continuar con lo que se está trabajando y eventualmente darle espacio a algún tema nuevo.

-¿En qué temas está planteada esta continuidad?

-La Cámara Minera viene trabajando en los últimos tiempos en necesidades que tienen los socios en temas de vinculación con la agenda que tienen las empresas y que tiene el Gobierno Provincial y Nacional. Ahí aparecen temas como proveedores, ley de glaciares, por decir, en temas legislativos. También hay aspectos vinculados a la comunicación, que ha sido un desafío y un crecimiento muy grande en los últimos años en el sector. Entendemos que hay que seguir pensando la provincia en términos de un desarrollo integral, sea desarrollo integral de las personas, sea desarrollo integral de todo el aparato productivo de la provincia y sus personas.

-La cámara tiene una gran variedad de temas por la cantidad de socios, ¿cómo van a trabajar esto?

-La minería tiene un abanico muy amplio, porque no solamente es minería metalífera y no metalífera, también están todas las rocas industriales, que en San Juan tienen una historia muy rica. Y lo que también tiene la minería es que siempre funcionó con una red de proveedores, una red económica muy amplia. Entonces, lo primero, el mundo minero en la provincia es muy amplio. Después hay temas que son transversales y otros focales. Uno que es específico es por ejemplo el gas en el sector calero, que no afecta a la minería metalífera

-¿Cuáles serían transversales, por ejemplo?

-Uno por ejemplo que se ha empezado a tocar últimamente con el gobierno provincial, pero es un tema que abarca toda Latinoamérica, lo puede ver uno en estas semanas justamente en Chile, es el tema de los permisos. La minería abarca de mayor a menor, desde sus actividades técnicas pasa a un informe de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental, como el gran permiso ambiental. Pero esos permisos ambientales luego hay que aplicarlos y concretarlos en permisos sectoriales, que requieren mucha dedicación.

Me gustaría que la gestión tenga armonía, que implica diversidad y unidad. Es un camino que ya viene y queremos seguir”.

-¿La mayoría de los integrantes de la comisión son sanjuaninos?

-Creo que de toda la comisión hay sólo una persona o dos que no viven en San Juan, siendo o no sanjuaninos. Esto es una cuestión de visión local donde nos resulta natural tener una postura de defensa de lo local. Desde las empresas hablamos de promoción, fomento, fomento del empleo local, fomento y promoción del compre local. Y lo hacemos con la tranquilidad de que también es parte de la visión de las compañías, que van mostrando en sus documentos que hay una prioridad natural de los sanjuaninos, sea tanto de empleo como de contratos.

-¿Esto implica que van a priorizar los contratos locales?

-Sí, y no es nuevo, eso ha pasado al menos en los últimos 25, 30 años, desde siempre. Se puede ver en el incremento de pymes locales y profesionales locales en cantidad. Los espacios y oportunidades son cubiertos cada vez más por más sanjuaninos. Y digo que aumenta la cantidad, porque la calidad es algo que se encuentra garantizado desde siempre en la provincia.

Tenemos también un trabajo con la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo hace no menos de 20 años. Empezando con la vinculación con profesionales y siguiendo con convenios con institutos de investigación. Tiene que ver tanto con la historia de la provincia como con la misma visión de Sarmiento, que habló de un lugar académico vinculado a la minería, la ingeniería y otras especialidades.

-¿Cómo va a trabajar la cámara en los temas de prioridad de compra y contratación local?

-La Cámara siempre ha tenido dentro de su agenda el desarrollo local. No es algo nuevo, es algo de siempre. Las herramientas y los espacios se han ido generando según haya sido necesario. A veces han sido espacios en diálogo con el gobierno, sea de un ministerio o de otro, sea en los municipios, sea en articulaciones con otras cámaras. Nunca ha estado fuera de la agenda, al contrario, siempre estuvo y obviamente va a continuar.

-¿Van a pedir dialogar con Nación por los proyectos que se postularon al RIGI?

-La comisión saliente y la comisión entrante están al servicio de las empresas y las compañías. Nosotros tenemos que trabajar aliados a lo que las empresas en concreto necesitan. Hay momentos donde pueden preferir que estemos más bien desde un apoyo detrás o eventualmente hacer algún tipo de gestión. Así que ahí la Cámara Minera estará por supuesto al servicio de los socios.

-¿Qué expectativas hay respecto a los proyectos en los próximos años?

-Cada empresa y cada proyecto tiene su propio proceso. San Juan tiene una característica cuasi providencial en donde la exploración ha ido creciendo y casi de la mano, en un grupo de cinco o seis proyectos, van llegando a su madurez del proceso exploratorio. A su vez también el inicio, en los últimos cinco años, de nuevos proyectos de exploración.

La cámara no ha sido requerida hasta ahora para acelerar o frenar de ninguna manera porque eso es un derecho propio de cada empresa. Pero cuando una empresa ha necesitado de la comisión directiva y de la cámara para apoyar sus procesos, la cámara ha estado al servicio de los socios y eso es algo que ha sido un estilo y seguirá siendo un estilo de la Cámara Minera de San Juan.

La nueva agenda

Según explicó Grgic, los integrantes de la nueva Comisión Directiva de la Cámara Minera tienen prevista una primera reunión protocolar con las autoridades provinciales. Luego habrá encuentros con otras cámaras y sectores, una vez que ellos haya diseñado el plan de trabajo para los próximos dos años de gestión.