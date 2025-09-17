Tensión cambiaria: el dólar mayorista perforó el techo de flotación El dólar oficial se ubica en los $1485 para la venta.

El dólar oficial quebró el umbral superior de las bandas de flotación, lo que habilita al Banco Central (BCRA) a desprenderse de divisas para intentar bajar le precio de la divisa extranjera. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.485

El dólar MEP baja y cotiza a $1476,32. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del -0,58% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una suba del 0,40%.

El dólar CCL sube y cotiza a $1494,77. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 0,66% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una suba del 0,80%.

SUBE el dólar cripto

El dólar cripto sube y opera a $1476,53. De esta manera el dólar cripto tiene una brecha del -0,57% con el dólar oficial.

Con respecto al cierre de ayer el dólar cripto acumula una suba del 1,07%.