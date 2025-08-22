Trabajadores mineros cerraron un aumento salarial del 14,48% Se trata del tiempo comprendido entre mayo y octubre.

Mediante un comunicado, AOMA San Juan comunicó a los trabajadores de las minas Veladero y Gualcamayo, que luego de varias reuniones paritarias llevadas a cabo en la provincia, lograron con los directivos de ambas empresas, un acuerdo salarial semestral del 14,48% en el tiempo comprendido de mayo a octubre del 2025.

Cabe destacar que la reunión se realizó en la sede de AOMA Nacional con la presencia del secretario general Héctor Laplace y el secretario general de San Juan, Iván Malla como así también delegados, secretarios y autoridades de Veladero y Gualcamayo.

Desde el gremio, destacaron que el acuerdo permite actualizar los salarios frente a la inflación, “sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores mineros”.