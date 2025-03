El paro nacional en universidades superó el 80% de acatamiento en la provincia Con un acatamiento promedio superior al 80%, dicen que en el primer día fue una medida “contundente”.

Los tres sindicatos que representan a trabajadores de la UNSJ aseguraron que el paro que empezó ayer y continúa hoy tuvo un acatamiento “contundente”. Según sus propios relevamientos, más del 80% de los docentes se plegó a las medidas en promedio. Las excepciones, aseguraron, fueron en facultades donde había mesa de examen para no afectar a estudiantes. Los docentes y no docentes reclaman una apertura de paritaria urgente, ya que aseguran que desde octubre Nación no se sienta a acordar sueldos. Además de las medidas por los problemas internos, decidieron plegarse al pedido por las jubilaciones a nivel nacional y uno de los gremios participará de una marcha programada para mañana.

La medida de fuerza en las universidades es nacional en reclamo por las políticas salariales y educativas del gobierno de Javier Milei, aseguraron. Calculan que debido a que todos los ajustes fueron por debajo de la inflación, en la actualidad los sueldos han perdido un 35% de su poder adquisitivo. Las últimas tres subas, en diciembre, enero y febrero, fueron por decreto y sumaron un 3,7%, mientras el Indec informó una suba del IPC del 7,3%. Agregaron que desde octubre todos los aumentos se hacen a través de decreto. Por eso se plegaron al paro los tres sindicatos locales: Adicus, que encabeza Jaime Barcelona; Sidunsj, conducido por Guadalupe Aguiar y Apunsj, de no docentes, donde está al frente Daniel Durán.

En el día de hoy continuará el paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Además, los sindicatos se plegaron también al reclamo por jubilados, que convocó el pasado miércoles una marcha en Capital Federal. Adicus adelantó que mañana habrá una marcha en San Juan y que decidieron participar. A su vez, Aguiar se sumó al pedido de “cese de la violencia económica, discursiva, salarial y física contra todos los trabajadores, en especial docentes y jubilados”.

Durante el primer día, dijeron que la participación fue amplia y sobre todo en los colegios preuniversitarios. En las escuelas Industrial y Comercio, según Adicus se plegaron el 80% de los docentes y en los cálculos de Apunsj fue el 95%. Pero, además, remarcaron que hubo una fuerte participación también en el Colegio Central, que suele ser el que menos impacto ve en los paros. Ambos sindicatos coincidieron en que había un 75% en esta institución. Esta fuerte participación tuvo que ver, según Aguiar, porque los docentes no sólo sufrieron la falta de aumentos según la inflación, sino también porque perdieron el Fonid. Los docentes que dependen de Provincia lo siguen cobrando, con fondos locales, pero ellos al depender de Nación, no.

En las facultades, los sindicatos aseguraron que hubo un 75% en promedio de acatamiento según Adicus y más de un 80% según Apunsj. En Sociales y Filosofía relevaron que se sumó más del 90% de los trabajadores. En el caso de ingeniería, el primero de los sindicatos midió una participación del 20% y el segundo de un 50%. Valores similares obtuvieron en la facultad de Arquitectura. Según ambos sindicalistas esto tuvo que ver con que “los docentes que tienen mesas de exámenes programadas suelen asistir igual, para no afectar a los alumnos”. En cuanto al sector no docente, Daniel Durán dijo que hubo una participación en el paro de más del 95%. “Podemos decir que fue un acatamiento pleno, trabajaron quienes debían cumplir con servicios esenciales y así lo acordaron antes”, comentó.