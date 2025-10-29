Tras la suba de ayer, el dólar volvió a los valores poselectorales: en San Juan se vendió a $1.500 La moneda estadounidense bajó en todos los segmentos.

Luego de un considerable rebote en la rueda del martes, el dólar se tomó un nuevo respiro este miércoles y volvió a niveles poselectorales. El mayorista cayó $34 hasta los $1.436, alejándose del techo de la banda, que se ubicó en $1.495. Mientras, en el Banco Nación el tipo de cambio también bajó y cerró a $1.460 para la venta.

Entre los dólares financieros también se observó un comportamiento más leve. En el caso del dólar MEP, bajó 0,6% hasta los $1.469,47. Sin embargo, en el caso del CCL operó plano en $1.485,68.

Por su parte, el dólar blue bajó $10, hasta $1.460, un retroceso de 0,7% en lo que va de la jornada. En San Juan se comercializó a $1.500, el mismo valor que el pasado lunes.

El dólar minorista promedio que releva el Banco Central se vendió a $1.464,40. Y en el segmento de dólares futuros, las bajas también fueron generalizadas, con descensos de hasta 2,5% en el contrato de dólar para marzo de 2026. Para fin de año, se espera un tipo de cambio de $1.515.