Tras las legislativas, el dólar tuvo una baja de $60: en San Juan cerró a $1.500 La moneda estadounidense tuvo bajas en el segmento blue como en el precio del oficial.

El lunes posterior a las Elecciones Legislativas en Argentina, que La Libertad Avanza ganó con el 40% de los votos en todo el país, el mercado cambiario experimentó una notable caída en el precio del dólar. El segmento blue cerró en $1.465, lo que representó una baja de $60 (3,9%) respecto a la jornada del viernes. El dólar informal alcanzó un mínimo de $1.400 durante la jornada, reflejando una fuerte corrección tras los picos de volatilidad previos a las elecciones.

En San Juan el comportamiento de la moneda estadounidense fue similar. La semana pasada había culminado en $1.460 para la venta y $1.560 para la compra. Durante este lunes perdió $60, culminando en $1.400 y $1.500 para ambas operaciones.

Por su parte, el dólar mayorista también experimentó una disminución significativa, cerrando en $1.435, con una caída de $57 (3,8%) respecto al viernes. El precio en este segmento comenzó el día en un mínimo de $1.350, su nivel más bajo en un mes, pero logró recuperar terreno hacia el final de la rueda.

El dólar al público, que operó en su versión más cara en el Banco Nación, finalizó en $1.460, una caída de $55 (3,6%). A lo largo de la mañana, la divisa había tocado los $1.375, marcando una caída intradiaria del 9,6%, antes de recuperar terreno en el cierre.

El volumen de operaciones en el mercado mayorista fue de USD405,4 millones, una cifra que representó casi la mitad del volumen operado en las últimas dos semanas. La baja en el volumen refleja un ambiente de cautela, con operadores esperando más claridad sobre las implicancias de los resultados electorales y sus efectos sobre la política económica del país.

En cuanto al tipo de cambio promedio del Banco Central, el dólar cotizó a $1.451,78 para la venta (una baja de 4,3%) y $1.384,20 para la compra.