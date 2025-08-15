UDAP rechazó la última oferta salarial del Gobierno El gremio que conduce Patricia Quiroga consideró insuficiente la propuesta que incluía aumentos atados a la inflación y mejoras en distintos ítems. La decisión se tomó en un plenario de delegados.

A un día de una nueva mesa paritaria, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan. La determinación fue adoptada en un plenario de delegados y comunicada oficialmente a través de un escrito difundido este viernes.

La oferta incluía una actualización mensual por inflación sobre el valor índice para agosto, septiembre y octubre, además de un incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre. También contemplaba una suba del 10% en el ítem “Nueva Conectividad San Juan” desde septiembre, el aumento de 2 puntos en la base de cálculo del ítem E60 —que pasaría a 41 puntos— y mejoras en el salario familiar con actualización de tramos a partir de agosto.

Pese a estos puntos, la conducción sindical liderada por Quiroga consideró que la propuesta no cubre las necesidades del sector y la declaró insuficiente. Con este rechazo, se prevé que las negociaciones de la próxima paritaria sean intensas.