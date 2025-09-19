Un aceite de oliva virgen extra de San Juan fue mencionado entre los mejores del mundo en el Concurso Internacional Mario Solinas Hace minutos el Consejo Oleícola Internacional (COI) anunció a los ganadores del Premio Mario Solinas 2025, entre los que figura con una mención el de Solfrut SA en la categoría ‘Verde Ligero‘.

El Consejo Oleícola Internacional (COI) anunció a los ganadores del Premio Mario Solinas 2025, el reconocimiento más prestigioso a nivel mundial para Aceites de Oliva Vírgenes Extra (AOVE), en cuatro categorías. El producto presentado por la empresa Solfrut S.A de la provincia quedó mencionado en la categoría “Verde Ligero”, tras la evaluación realizada hace diez días en la Capital sanjuanina. El acto de premiación será el 6 de noviembre en San Juan.

El jurado internacional, conformado por jefes de paneles de cata reconocidos por el COI, entre los que figura el de la Universidad Católica de Cuyo, distinguió a los mejores en cada categoría de frutado. Esta fue la segunda edición del certamen en el hemisferio sur que reunió en esta oportunidad 30 muestras provenientes de cinco países: Argentina (15), Uruguay (8), Brasil (4), Perú (2) y Sudáfrica (1).

Susana Mattar coordinadora del Panel en San Juan dijo que´es un gran reconocimiento para Argentina que obtuvo varios premios porque la calidad de aceites del Hemisferio Sur es excelente¨

¡Y los ganadores son…!

En la categoría Verde Intenso, el primer premio fue para La Agricola SA de Mendoza, Argentina y el segundo premio para De Rustica Estate (Pty) Ltd- De Rust de Sudáfrica.

En la categoría Verde Medio, el primer lugar lo obtuvo Fazenda Serra dos Tapes de Rio Grande do Sul, Brasil y el segundo fue para Agroland SA de Montevideo, Uruguay.

En los aceites Verde Ligero, el ganador fue Ernesto Singer de Montevideo, Uruguay. Y en la categoría Maduro, el premio irá para Agroliva de Buenos Aires,Argentina. En tanto como finalistas, se destacó en la categoría Verde Ligero, el aceite de Solfrut AS de San Juan, Argentina.

En la categoría Verde Medio, en primer lugar, fue para el aceite de Estancia das oliveiras Agroindustrial LTDA de Rio Grande do Sul, Brasil; en segundo, Tebalsur de Montevideo, Uruguay y en tercero Diego Roberto Hollender de Buenos Aires, Argentina.

También recibe mención como finalista en la categoría Maduro, Gafimax SA de Montevideo, Uruguay y como Envasadores, Molinos Rio de la Plata de Buenos Aires, Argentina.

El concurso

El Premio Mario Solinas, creado en el año 2000, tiene como objetivo incentivar a los productores y envasadores a presentar aceites con cualidades organolépticas superiores, al tiempo que promueve la cultura de la calidad entre los consumidores.

Tras su debut en Uruguay en 2024, la edición de este año consolidó en Argentina la relevancia internacional del certamen, con San Juan como epicentro.