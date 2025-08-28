Un estudio realizado en 40 bodegas disparó que de cada 10 personas, sólo 3 son mujeres en la industria del vino El dato se dio a conocer en Mendoza tras el informe de Perspectiva de Género en el Sector Vitivinícola.

Por tercer año consecutivo, Wines of Argentina presentó el informe de Perspectiva de Género en el Sector Vitivinícola que indica que, ‘si bien hubo avances, aún persisten desigualdades estructurales‘. Sólo 3 de cada 10 personas que trabajan en el sector son mujeres, y su presencia en cargos de liderazgo se mantiene por debajo del 35 por ciento, habiendo aumentado únicamente en el área de gerencias, a comparación del informe anterior. Además, el estudio destaca que un 91 por ciento de las bodegas no implementan políticas de conciliación laboral, y que aún persisten prácticas sexistas.

Este trabajo fue elaborado en conjunto con Bodegas de Argentina y Amfori en el marco de su programa Red Sustenta Vitis, cofinanciado por la Unión Europea.

Por tercera vez consecutiva este informe analiza la situación del sector en términos de participación, liderazgo, brechas de género, políticas de cuidado y sostenibilidad, y constituye una herramienta estratégica para impulsar transformaciones dentro de la industria.

La exposición del estudio se realizó en el encuentro regional de Pacto Global Argentina, que se llevó a cabo ayer en La Enoteca, Ciudad de Mendoza, y reunió a líderes del sector empresarial, organismos internacionales y actores claves de la industria, entre ellos Romain Zivy, Director en Argentina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Eduardo Gorchs, CEO de Siemens y Presidente de Pacto Global Argentina; y Diego Trabucco, CEO del Grupo Aconcagua Energía.

El propósito es seguir construyendo una vitivinicultura argentina más inclusiva y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Desde Wines of Argentina creemos que no hay sostenibilidad sin equidad. Por eso apostamos a la educación como herramienta de cambio y a diagnósticos que permitan implementar acciones concretas para alcanzar una vitivinicultura socialmente responsable, diversa y competitiva”, destacó Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

El encuentro, llevado adelante por Pacto Global Argentina con el apoyo de empresas aliadas como Grupo Avinea y Grupo Aconcagua Energía, incluyó paneles sobre inteligencia artificial y sostenibilidad, además de casos de éxito del ámbito agroindustrial y energético.

Wines of Argentina

Desde 1993, Wines of Argentina promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados clave: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina. La organización tiene como objetivo colaborar en la consolidación del país entre los principales exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”.