Un gigante del maní apostó fuerte al pistacho en San Juan con el desarrollo de unas 300 hectáreas La firma cordobesa Prodeman, apuesta al pistacho y suma 300 hectáreas en producción en San Juan, con planes de expansión.

En pleno auge, gracias al marketing y las redes sociales (impulsado por el famoso chocolate Dubai), la deliciosa semilla del árbol de pistacho sube unos cuantos escalones en el mercado producto de la alta demanda. Aunque en San Juan no es ninguna novedad, ya que es un cultivo que desde hace años existe en la provincia y se extiende cada vez más.

En el país en solo 10 años se pasó de 800 a 8000 hectáreas cultivadas y el 90 % está en San Juan.

Ahora se supo que un gigante del maní, la firma cordobesa Prodeman que comercializa la conocida Maní King, comenzó a cosechar pistacho en San Juan. Su relación con el cultivo arrancó en 2018, cuando la compañía decidió replicar en este negocio el modelo de innovación, trazabilidad y sustentabilidad que la convirtió en líder del maní.

Hoy cuenta con un campo de 500 hectáreas implantadas, donde actualmente tiene 300 en producción, en el departamento 9 de Julio, con sistemas de riego de última generación.

“Este paso refleja nuestra manera de hacer las cosas: con tiempo, convicción y una mirada puesta siempre en el largo plazo. Venimos de transformar una industria y ahora queremos aportar al crecimiento de otra”, destacan desde el directorio de Prodeman.

La cosecha se realiza en marzo, con acopio en origen y comercialización en bolsas de 10 y 12 kilos bajo esquema de fason (que es básicamente hacer la cosecha, limpieza, secado y envasado del producto para que luego sea comercializado).

Para Prodeman, el pistacho es hoy lo que fue el maní hace décadas: una oportunidad de innovar y sumar desarrollo a una economía regional con impacto real.

MIRA TAMBIÉN Línea blanca de Chile: estos aranceles hay que pagar para traer electrodomésticos

Fuente: infonegocios