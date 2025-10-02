Un informe de la UNSJ alerta que se profundiza la sequía en San Juan: se espera un 38% menos de agua que el ciclo anterior Fue informado por el Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Hidráulica todavía no da a conocer el pronóstico oficial.

El director del Programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental, de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, Oscar Dölling, culminó recientemente su trabajo de pronóstico sobre el escurrimiento del Río San Juan para el ciclo hidrológico que empieza en este octubre. La sequía en la provincia sigue presente e incluso se agrava.

“Se espera para el ciclo hidrológico octubre 2025 – septiembre 2026 un escurrimiento total anual de 773 Hectómetros cúbicos (Hm3) como valor más probable, 853 Hm3 como valor máximo probable y un escurrimiento anual de 692 Hm3 como valor mínimo probable”, establece en su informe Dolling. Si se tiene en cuenta que en el anterior ciclo hidrológico en San Juan el escurrimiento total fue de 1.250 Hm3, para esta temporada 2025 – 2026 significa que habrá un 38 por ciento menos de agua que el año pasado.

El pronóstico surge del trabajo realizado a partir de datos de área cubierta de nieve en cordillera, registrada a través de imágenes satelitales con el sensor MODIS, de la NASA. “Con esta información tenemos calibrado un modelo que nos permite hacer un pronóstico del ciclo hidrológico que sigue, es decir que inicia en octubre de este año hasta septiembre del año que viene”, dijo a InfoU Oscar Dölling.

Como siempre existe una dispersión, el investigador fija máximas y mínimas en los valores. Así, informa que el valor como máximo probable de escurrimiento puede ser de 853 Hm3, y, como mínimo, 692 Hm3.

“Si tomamos los últimos diez años de registros de aforos del Río San Juan, estaríamos entre un 25 y 30 por ciento por debajo del promedio observado”.

En cuanto a los caudales que se espera que vayan aumentando respecto del valor base de 24,5 m3 por segundo hasta alcanzar su máximo medio mensual en diciembre, con 36,6 m3/seg. como valor más probable; 40,4 m3/seg como máximo probable y 32,8 m3/seg, como su mínimo probable.

El modelo de derretimiento nival no incluye los aportes de probables lluvias de verano.