Una herramientas de utilidad para las pymes exportadoras de San Juan Las disertaciones tendrán como objeto brindar experiencia formativa y estratégica intensiva para que las empresas identifiquen oportunidades concretas de internacionalización, y así puedan diseñar sus primeros pasos exportadores y acceder a herramientas tecnológicas simples y útiles.

Un seminario taller de comercio internacional se llevará a cabo en nuestra provincia el próximo miércoles 3 de setiembre, en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial.

La organización está a cargo de la Dirección de Comercio Exterior, a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de la Provincia.

El Seminario denominado ’Internacionalización de Pymes Exportadoras San Juan’’ tiene como objetivos brindar experiencia formativa y estratégica intensiva, que les permita identificar oportunidades concretas de internacionalización, diseñar sus primeros pasos exportadores y acceder a herramientas tecnológicas simples y útiles.

Entre los disertantes previstos para la ocasión se contará con la presencia de los especialistas Marcelo Licanic y Raúl Sánchez, quienes ofrecerán una charla en el marco del taller de trabajo dirigido que estará destinado a empresas pequeñas y medianas con potencial exportador, agrupadas en cadenas de valor.

Estas disertaciones cuentan con el auspicio del Banco San Juan y la Federación Económica y se desarrollarán, con cupo limitado, el miércoles próximo en horario de 8 a 13 hrs.

Contenidos clave

Entre los temas que serán abordados en la ocasión figuran los siguientes:

Diagnóstico exportador y análisis colectivo

Detección de mercados y tendencias globales

Estrategias de acceso al mercado (individuales y asociativas)

Aplicación de IA y herramientas digitales para pymes

Costos, logística y requisitos operativos

Operatoria Bancaria Comex

Diseño de plan exportador individual y hoja de ruta grupal

Las inscripciones pueden hacerse en la siguiente dirección:

google.com/forms/d/1ZO9sg53KCN4tOBq8QPvvqvDDSjyYB1eIT57XUMEaKjc

Ante cualquier otra inquietud, los interesados pueden dirigirse a la siguiente dirección:

dircomexterior@gmail.com

O comunicarse a: Av. Libertador 750 Oeste – Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4º. Tel: +54 264 4306424 / 25 / 26 / 27