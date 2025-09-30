Una IA que organiza ventas y que mantiene diálogo con los clientes

Matías Junco y Matías Lahoz tienen muchas más coincidencias que el nombre de pila. Estudiaron juntos, crecieron haciendo cosas vinculadas a las nuevas tecnologías, aunque cada uno en su propio emprendimiento, pero la amistad, y la confianza provocó que se unieran para crear la empresa ‘Software Makers SAS’. La misma que ahora recibió un Aporte No Reembolsable de 10 millones de pesos por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, para diseñar y desarrollar una plataforma de chat empresarial basada en la IA. En otras palabras, es un asistente de ventas que responde todas las consultas necesarias, arma presupuestos, entre otros aspectos.

‘Nosotros empezamos en el año 2020 a trabajar juntos, pero recién formalizamos la empresa en el 2022. Lo bueno es que cada uno tenía sus clientes y los juntamos. En realidad lo que comenzamos a hacer es vender capital humano ya que le ponemos a otras empresas diferentes desarrolladores para distintos proyectos. Así nos hicimos fuertes, trabajamos en algunos desarrollos acá en la provincia, sobre todo para sistemas de stock, de ventas, más que nada para el ámbito retail y negocios. También dimos soluciones a la Secretaría de Deporte, por nombrarte algunos trabajos’, cuenta Matías Junco, uno de los jóvenes empresarios.

El proyecto financiado en este caso, genera presupuestos, carga pedidos y hace todo lo que haría un empleado, sólo que funciona las 24 horas.

‘Ya está en marcha y es de muy fácil uso para cualquier persona que tenga un negocio porque si bien lo hicimos en la práctica para una empresa de venta de materiales de construcción, se puede adaptar a cualquiera’, cuenta Junco.

Lógicamente que quien lo use tendrá un considerable ahorro de personal y de horas de trabajo, ya que el chat puede llevar sin problemas el 80 a 90 por ciento de las conversaciones, pero hay un 10 que necesita intervención humana por cuestiones puntuales que no pudiera resolver.

Además, remarcan que esto no reemplaza a las personas, sino que libera a ese mismo equipo para enfocarse en tareas más estratégicas, como mejorar la administración, la atención personalizada o concretar más ventas. De esa forma, la tecnología no sólo reduce costos, sino que también impulsa el crecimiento del negocio.

‘Esto está activo las 24 horas y, por ejemplo en esta empresa que lo implementamos, tenían tres personas para responder y ahora tienen uno, pero medio tiempo’, relata.