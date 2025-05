Una resolución de Sturzenegger simplificará las exportaciones de hortalizas sanjuaninas tras derogar una regulación vigente desde 1935 Impacta en toda el país y agiliza controles para hortalizas como el ajo.

El gobierno de Javier Milei derogó un decreto del año 1935 que regulaba la tipificación, empacado y fiscalización de hortalizas frescas destinadas a la exportación. como por ejemplo es el ajo sanjuanino. La medida, publicada en el Boletín Oficial, reduce las funciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y elimina regulaciones consideradas obsoletas.

Según el ministro Federico Sturzenegger, la decisión se tomó a raíz del reclamo de un productor mendocino de ajo que debía cumplir con requisitos excesivos para exportar su producto. La nueva normativa elimina la supervisión del proceso de producción y la evaluación de calidad, y se enfoca solo en el control sanitario.

“Hace un tiempo me escribió un productor mendocino de ajos. Me contaba que para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas de ajo prohibiéndole las que eran pequeñas (Sí…, como si no tuviéramos problemas el Estado gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo). Un absurdo, se lamentaba, porque sus ajos se exportaban a Corea para hacer puré”, explicó desde su cuenta de X el ministro Sturzenegger.

Y agregó, “la Resolución 328/25 completa la desregulación de la producción de hortalizas que comentamos ayer y barre con esta locura de un funcionario queriendo dictaminar que se debe producir. Se termina la habilitación de plantas de empaque (solo hay que presentar una declaración jurada). Se eliminan todas las disposiciones de calidad y de envasado y se simplifica la exportación. El resultado está a la vista en la foto donde vemos la nueva regulación para compararla con la vieja. Este tipo de depuración de normas es lo que nos pide nuestro presidente Javier Milei”.

La medida fue celebrada por representantes del sector hortícola, que ven en esta decisión una señal de alivio para la producción. El gobierno afirma que la desregulación busca promover la libertad económica y eliminar trabas para el comercio exterior.