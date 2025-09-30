Vecinos de Guandacol cortaron una ruta del proyecto sanjuanino Vicuña

Este lunes, un grupo de aproximadamente 30 vecinos de la localidad de Guandacol llevaron adelante un corte de ruta en la intersección de calle Copiapó Norte y la ruta minera, a la altura del río Don Ambrosio, en la vecina provincia de La Rioja.

La protesta, que comenzó cerca de las 5:30 ayer, se dirige contra el proyecto minero Vicuña y otras empresas que transitan habitualmente por el lugar, ya que los manifestantes exigen fuentes laborales ante la falta de empleo en la localidad. Según informaron, la medida se extendió durante todo el día y puede continuar, hasta obtener una respuesta definitiva de las empresas.

El corte afectó principalmente al tránsito de operarios y transporte minero, aunque se mantiene habilitado el paso para vecinos del pueblo, turistas y vehículos de emergencia, con el objetivo de no perjudicar a la comunidad local.

La provincia vecina exige ser reconocida como zona de influencia directa y reclama un modelo federal de desarrollo.

Mientras se construye una vía alternativa completamente dentro de San Juan, la ruta riojana sigue siendo clave para el transporte de insumos y maquinarias, lo que ha generado un foco de tensiones entre ambas provincias.