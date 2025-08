“Veo mucho futuro para intercambiar conocimientos de la industria minera” Juan Luis Correa, embajador de Panamá en Argentina

Argentina Cobre 2025 despertó el interés del mundo minero, del arco político y hasta de diplomáticos, que arribaron a San Juan para que la provincia muestre su expertís en lo que sabe hacer desde hace unas dos décadas: minería. El cobre aparece como la nueva vedette del sector -como en otro momento fue el litio o el propio oro-, y San Juan tiene en sus montañas el mineral que el mundo reclama y los proyectos con el suficiente avance como para que vean la luz en un tiempo muy lejano, si las condiciones así lo permiten. En este contexto, llegó a la provincia el embajador de Panamá en la República Argentina, Juan Luis Correa. Amigable en la charla, reconociendo las virtudes vitivinícolas de San Juan y prometiendo volver en unos meses con el objetivo de recorrer la geografía local, se tomó un tiempo para dialogar mano a mano con DIARIO DE CUYO.

-¿Qué le interesa a Panamá de la minería sanjuanina?

-En funciones de embajador es importante conocer las provincias y aprovechamos esta coyuntura en este primer viaje, que espero que sea el primero de muchos, a San Juan y quisimos aprovechar el foro de minería que estaban teniendo, porque vemos que en San Juan hay un futuro prominente con el tema de la minería, y en Panamá tenemos una mina de cobre que por mil razones se abrió, operó y se cerró, pero estamos en un proceso de buscar los mecanismos para poderla reabrir. Así que era importante coincidir aquí, hemos aprendido muchísimo de la cantidad de funcionarios ejecutivos relacionados a la minería que hemos conocido en estos días,y también, lógicamente, el gobernador Orrego y los ministros, con quienes hemos tenido algunas charlas bilaterales. Estamos muy impresionados de San Juan.

-Como experiencia, ¿qué rescata de lo que hace San Juan para sacar provecho a sus recursos minerales?

-San Juan tiene mucha experiencia en minería metalífera, no en cobre, sino en oro,en plata. Lo primero, lo más fundamental, yo creo que es ver cómo uno le comunica a las comunidades y a la sociedad en general los beneficios que tiene la minería. En la medida en que ellos puedan ver el resultado del producto que genera, la riqueza que genera la mina, para el lugar donde está la extracción, en la medida que eso se comunique bien, vas a poder siempre tener el apoyo de las comunidades. Porque, ¿qué sucede con la minería? Siempre la gente tiene la idea que esa es una riqueza del país y que se la llevan para otro lado. Yo creo que ese es un enfoque al cual no es el más adecuado para poder hacerle ver a las culturas y a las sociedades que la minería, aparte de generar trabajo directo e indirecto, tiene muchos otros beneficios para el país.

-¿Qué oportunidades de negocio para empresarios de Panamá ve que puede haber en San Juan, concretamente en la minería?

-Lo primero, el intercambio de información. De hecho, estamos regresando. De seguro venimos en noviembre, pero conocimos al gerente de la mina de oro (Veladero), que tiene mucha experiencia y quedó en visitarme en Buenos Aires dentro de dos semanas. Al igual que otros ejecutivos que están relacionados con empresas que invierten en minería que van a estar en Buenos Aires. Y yo creo que de ahí vamos a ir teniendo un intercambio, porque sí, hay muchas cosas. Acuérdate que en el momento que ustedes exploten la mina aquí, la salida natural es por el Pacífico y no por el Atlántico, Así que de alguna manera el canal de Panamá va a estar ahí para las partes que tengan que ir hacia la costa este de los Estados Unidos o hacia China.

-Entonces ve un futuro de relaciones más estrechas entre ambos países…

-Veo mucho futuro para intercambiar conocimientos de la industria minera.

-¿Cómo ve a la Argentina parada en el contexto internacional, con el actual gobierno de Milei?

-Hace siete u ocho meses que estoy en Argentina. Yo tengo una opinión súper positiva de la Argentina en general, pero actualmente me he podido formar una opinión todavía mucho más profunda de la riqueza que tiene Argentina. No solamente en el país como tal y su riqueza cultural, obviamente, pero también en el campo. Todo lo que extraen de la soja, de los productos agrícolas, de la ganadería, la leche. Y ahora, pues obviamente, recientemente el petróleo y ahora con la minería. Yo le veo a la Argentina y a San Juan mucho futuro.

-¿Y cómo ve el proceso en que el Gobierno nacional está llevando esos cambios?

-Yo soy economista y sé que este proceso de transformación por el cual están pasando generalmente es duro al principio. Pero si a ustedes les salen bien las cosas para Argentina, yo les vislumbro un futuro de mucha riqueza, porque en las inversiones del resto del mundo, el dólar siempre anda buscando dónde caer, y yo creo que Argentina está creando las condiciones para hacer muy atractivas las inversiones en las diferentes áreas que acabamos de decir.

-Dijo que iba a volver a San Juan…

-Sí, en noviembre, el gobernador me invitó a la Fiesta del Sol, estaremos seguro.