Empresarios de micros tienen muchas dudas y hasta ven "riesgos" con la nueva desregulación

A través de un decreto, la gestión de Javier Milei hizo una desregulación histórica y total del servicio de transporte de pasajeros interjurisdiccional o de larga distancia, como se conoce. La nueva normativa dicta que ya no es un servicio público y por lo tanto cualquier empresa o persona podrá ofrecer viajes. Al ser algo que no había sucedido con anterioridad, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia, donde también están las empresas sanjuaninas, dicen que todavía no saben cómo será el impacto concreto. Temen además que pueda significar una precarización del servicio si disminuyen controles o hay una “competencia feroz” que haga poco rentables algunas líneas.

Gustavo Gaona, vocero de la cámara nacional que también agrupa a las empresas locales, explicó a DIARIO DE CUYO que el único antecedente que se dio similar a la actual desregulación fue la que se hizo en 1992. Pero en ese momento no fue tan profundo el cambio. Lo que hizo el gobierno fue eliminar la condición de servicio público esencial, lo que dotaba a las empresas de derechos y obligaciones. Por ahora, creen que se sabrá el impacto una vez que esté la reglamentación y ya en funcionamiento. El referente explicó que este cambio no fue un pedido de las empresas, que pedían una modernización del sistema.

Una vez que esté vigente el decreto, que firmó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, cualquier empresa o incluso una persona monostributista puede vender viajes entre provincias. Los cambios no aplican a los tramos dentro de la jurisdicción, como sería el que une Capital con Jáchal, a pesar de la distancia. Antes debían cumplir con una serie de requisitos, como cantidad de unidades por empresa o respetar las rutas y destinos asignados. Ahora solo deberán inscribirse en un registro online, al que entrarán cinco días después. Si bien deberán contar con choferes con carnet profesional y al menos una unidad, todavía no se sabe qué requisitos tendrán que cumplir, podrán definir cualquier destino y ruta y también los precios.

Las empresas que ya están autorizadas mantendrán sus servicios y también los estándares de calidad, explicó Gaona. Esto implica, por ejemplo, que seguirán teniendo unidades nuevas, capacitación de sus trabajadores y el sistema de unidades de relevos en caso de un desperfecto mecánico. Pero esto, explicó, no está claro cómo funcionará con los nuevos actores que se sumen al mercado. “Tal vez una empresa se presenta con una oferta y consigue muchas ventas, pero no tiene vehículos de más y en caso de una falla no puede brindar el servicio”, explicó.

Otro riesgo que ven es que la competencia, algo que desde gobierno quieren promover, puede convertirse en algo contraproducente en caso de destinos con menos ventas. El vocero detalló que la cantidad de pasajes depende de la población del destino y también de la demanda, en caso de localidades pequeñas que son turísticas. Hoy las empresas tienen regulados sus destinos, por lo que no se puede dar sobre oferta, pero desde que entre en vigencia el decreto, en 60 días, esto dejará de suceder. “Si por ejemplo hay más opciones de viajes que pasajeros, pueden desaparecer algunas conexiones”, explicó.

Otra dificultad que ven es que a partir de ahora los colectivos y combis no deberán llegar a las terminales, donde la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) tiene sus oficinas y hace chequeos. Ahí por ejemplo controlan el estado de las unidades, a los choferes y empresas. Desde ahora, como no habrá obligación, deberán analizar cómo continuar estas tareas.

La desregulación que implementó Nación sólo abarca a los viajes interjurisdiccionales, que salen de una provincia y llegan a otra o también en caso de que sea a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los viajes entre localidades sanjuaninas, sin importar cuánta distancia sean y siempre y cuando sean dentro de los límites, no se verán afectados por los cambios del decreto de Federico Sturzenegger. Lo que sí podría suceder, explicó Gustavo Gaona, es que las empresas que sólo trabajan en servicios internos puedan ampliar el fuera de San Juan, ya que sólo deberían inscribirse en el registro. A la vez, el vocero de los empresarios de larga distancia dijo que, en caso de así quererlo, el Gobierno Provincial podría adherir a la desregulación nacional tal como sucede con las leyes federales.