Analizan traer agua de Chile para Vicuña y cuidar así el acuífero local

Vicuña se convirtió en el yacimiento más grande descubierto en los últimos 30 años, luego de la actualización de los recursos de Filo del Sol. La noticia, que la empresa difundió el pasado domingo, generó olas en el sector minero internacional. Ayer, Jack Lundin dio una conferencia de prensa y ahí detalló cómo seguirá el trabajo en el megaproyecto que forman juntos Filo y Josemaría. Adelantó que los resultados confirman el plan de avanzar en etapas, desarrollando primero el menor de los proyectos y dándole prioridad a las zonas con mayor riqueza mineral. Además, confirmó que están analizando para cuando se incorpore el mayor de los depósitos incorporar agua desde Chile para conservar los acuíferos sanjuaninos.

La empresa mostró los resultados de las últimas campañas de exploración tanto en Josemaría como Filo del Sol. La mayor noticia la dio este último yacimiento, que es del que se tenía menos conocimiento hasta ahora. Si bien ya se anticipaba que iba a ser de escala mundial, terminó llevando los recursos medidos e identificados, esto quiere decir ya prácticamente asegurados, a 15 millones de toneladas de cobre. A esto se podrían sumar otras 25 millones de toneladas que están inferidas, esto quiere decir que todavía restan chequear. Además confirmaron que hay 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata entre los dos depósitos, que hoy operan Lundin y BHP en Iglesia. En metales preciosos, está entre los dos más grandes del mundo.

Con estas buenas noticias, Jack Lundin, el Director Ejecutivo de la minera que inició la exploración en el ahora Distrito Vicuña, habló con la prensa ayer. El empresario explicó que el crecimiento de los recursos fue de un 43%, pero que la vez Filo del Sol “está abierto en todas las direcciones”. Esto quiere decir que todavía no dan con los límites del yacimiento, que hoy ya es una sorpresa mundial por su tamaño. Además, dijo que la planificación que tenían hasta el momento no cambiará: van a explotar en etapas. Esto le dará también tiempo a la empresa de buscar más recursos.

Lundin señaló que estas etapas les permitirá concentrarse en las zonas de metal de alto grado que hay tanto en Josemaría como Filo del Sol. Se trata de sectores que tienen mayor concentración y las que accederán en los primeros años. La Fase 1 se concentrará en iniciar la producción de cobre, oro y plata de Josemaría, que a la vez estará más cerca de la planta y el depósito de colas.

Todos los detalles de cómo será el trabajo en el mega proyecto estarán publicados en el primer trimestre de 2026, adelantó Lundin. En ese informe de ingeniería integrada, también se conocerá qué planes tiene la minera para el uso del agua. Es que durante la fase 1 obtendrán recursos de un acuífero que se encuentra cerca del lugar donde está el yacimiento. Vicuña no tiene pensado extraer agua de los ríos cercanos al proyecto. Pero cuando se incorpore Filo del Sol, Lundin contó que están “analizando hacer infraestructura de agua para traer desde Chile” para no agotar las reservas de los acuíferos locales, tal como establecen las normas ambientales. Este proyecto no está definido y se conocerá terminada la ingeniería. Ante la consulta de si van a usar agua desalinizada del mar que Lundin ya ocupa, el empresario dijo que “todo está en análisis”.

Lo que sí confirmó es que el uso de energía eléctrica será desde la red de Argentina. Esto es central, ya que la línea eléctrica que construirá la minera refuerza la infraestructura provincial y permitirá inversiones en energías renovables. También agregó que es muy probable que el mineral extraído de Vicuña salga a través de Chile en lugar de ser llevado desde Iglesia a los puertos del Este argentino.