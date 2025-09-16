Vicuña estrenará el rol de CEO con un canandiense

Vicuña anunció la designación de Ron Hochstein como Director Ejecutivo (CEO), rol que hasta el momento no tenía el proyecto emplazado en la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que la compañía informó en un comunicado, Hochstein “brindará apoyo adicional en esta etapa del desarrollo de un proyecto de clase mundial y de múltiples fases, con creciente visibilidad institucional y complejidad operativa”. Aclararon que el jerárquico, que viene de Lundin Gold, tendrá base especialmente en Argentina.

El desembarco oficial del flamante CEO será el próximo 7 de noviembre. Es un experimentado de la industria, un ejecutivo “altamente reconocido”, con más de 30 años de experiencia, que se desempeñó recientemente como presidente y CEO de Lundin Gold Inc.

“El rol de CEO será un gran aporte en nuestro liderazgo para esta etapa del desarrollo del proyecto”, señaló Dave Dicaire, Gerente General de Vicuña. “Con la incorporación de Ron, seguimos enfocados en construir el mejor proyecto posible que nos permita desplegar todo el potencial que Vicuña tiene para ofrecer”, agregó.

Por su parte, José Morea, Country Director expresó que “la incorporación de Ron nos ayuda a profundizar y acelerar el desarrollo del Proyecto Vicuña, a fortalecer el equipo y a facilitar la colaboración entre múltiples ubicaciones y zonas”.

Hochstein ha construido una destacada carrera en el sector minero global, aportando una sólida experiencia técnica y de liderazgo ejecutivo, explicó la compañía. Desde 2015 lideró Lundin Gold Inc., guiando el desarrollo y la exitosa operación de la mina de oro Fruta del Norte en Ecuador, hoy considerada referente de la minería responsable.